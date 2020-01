En fars – dags för ett nytt upplägg

Förnedrade av Andorra. Precis, Irineu Esteve Altimiras spöade alla finländarna i slutbacken i Tour de Ski.

Iivo Niskanen kunde inte göra sig själv rättvisa under de sista etapperna. Han var en skugga av sig själv i masstarten i fredags. Det syntes lång väg att allt inte var som det ska. Han var krasslig. Tionde plats totalt i de omständigheterna är förstås suveränt.

Upplägget var förstås svårt för Niskanen. Masstarter, bonussekunder och två sprintlopp. Niskanen är onödigt tungbyggd för slutbacken Alpe Cermis, men det hade varit kul att se hur han hade klarat sig under en bra dag.

Det kan nog bli svårt för honom att någonsin vinna Tour de Ski med det nuvarande upplägget. Däremot kan den nya skandinaviska Skitouren passa honom betydligt bättre.

Tour de Skis traditionella slutbacke blev förstås en fars. FIS-gubbarna hade i sin stora vishet beslutat att lägga om avslutningsetappen till en masstart, för att skapa spänning.

I damernas start var spänningsmomentet ungefär lika långlivat som en snöflinga i södra Finland. Rivalerna hann inte ens se röken av Therese Johaug när hon satte i väg uppför Alpe Cermis.

Herrarnas start var bara rörig. Ingen hade väl riktigt koll på läget.

Rörigt kan väl sägas om hela Tour de Ski. Ingen visste hur onsdagens jaktstart skulle räknas in i sammandraget, utan det beslöt lagledarna om under ett möte kvällen innan. Samma gällde fredagens bonussekunder.

På förhand var det snack om att Therese Johaug kan bli utmanad. Det var förstås bara, tja, snack. Så länge Tour de Ski avslutas med slutbacken Alpe Cermis spelar det ingen roll hur många masstarter, sprintlopp och bonussekunder det finns längs med vägen. Johaug spöar ändå alla andra till slut.

Alpe Cermis har blivit ett varumärke för hela Tour de Ski. Men jag tycker det är dags för en förändring.

Tour de Ski behöver inte varje år sluta i samma slutbacke. Det är dags för lite variation. I stället för att skapa konstgjord spänning med att dela ut bonussekunder, kunde FIS försöka spana efter nya tävlingsorter. Mera varierad terräng. Och mera lopp med intervallstart. Den här gången var en av sju starter ett lopp med intervallstart. Vilket delvis, men bara delvis, förklarar finländarnas svaga framgångar.

Finland har en oerhört smal spets. Då Krista Pärmäkoski inte var med var ingen av de finländska damerna (ingen av alla tre) bland de tio bästa. Anne Kyllönen visade en skymt av sin potential. Iivo Niskanen glimtade till en gång, under onsdagens jakstart. Perttu Hyvärinens insatser var glädjande. Men inte ens han kunde rå på Andorras man i slutbacken. Så det är där vi står för tillfället.

Ser verkligen fram emot den skandinaviska Skitouren, som kör i gång i februari. Herrarna har två etapper som är över 30 km och också damerna ska åka 38 km från Storlien över gränsen till Meråker. Kan bli hur roligt som helst. Om det bara finns snö så det räcker. För någon dag sedan sattes ett nytt norskt värmerekord i januari i Sunndalsøra. 18,6 grader. Till och med i Norge har oron vaknat över skidåkningens framtid under klimatförändringen. Tja, har väl någonting med fossila bränslen att göra.

VAL DI FIEMME, Italien

Världscupen, Tour de Ski

herrar, 10 km (f), masstart

1) Simen Hegstad Krüger, Norge, 30.55,8, 2) Sjur Røthe, do, +13,9, 3) Alexander Bolsjunov, Ryssland, +22,3, 4) Denis Spitsov, do, +26,2, 5) Sergej Ustiugov, do, +35,6, 6) Dario Cologna, Italien, +41,0, 7) Andrej Melnitjenko, Ryssland, +44,8, 8) Ireneu Esteve Altimiras, Andorra, +47,8, 9) Andrej Larkov, Ryssland, +53,7, 10) Hugo Lapalus, Frankrike, +59,3.

Finländare:

15) Perttu Hyvärinen +1.21,4, 27) Iivo Niskanen +2.03,5, 34) Lari Lehtonen +2.25,9, 47) Lauri Lepistö +3.22,6

Tour de Ski, slutställning

1) Bolsjunov 2.58.18,1, 2) Ustiugov +27,3, 3) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, +1.09,0, 4) Røthe +1.51,6, 5) Krüger +2.53,7.

Finländare:

10) Iivo Niskanen +3.39, 14) Perttu Hyvärinen +4.27, 38. Lari Lehtonen + 10.50, 43) Lauri Lepistö +13.17

Världscupen e 16 av 40 deltävl

1) Bolsjunov 1 081 p, 2) Klæbo 1 006, 3) Ustiugov 845, 4) Ilvo Niskanen, Finland, 593, 5) Røthe 581.

Damer, 10 km (f), masstart

1) Therese Johaug, Norge, 34.21,6, 2) Heidi Weng, do, +50,3, 3) Ingvild Flugstad Østberg, do, +54,5, 4) Natalia Neprjajeva, Ryssland, +57,1, 5) Teresa Stadlober, Österrike, +1.15,1, 6) Jessica Diggins, USA, +1.51,1, 7) Rosie Brennan, do, +1.58,0, 8) Ragnhild Haga, Norge, +2.06,5, 9) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, do, +2.10,4, 10) Katharina Hennig, Tyskland, +2.12,9.

Finländare:

12) Kerttu Niskanen +2.16,0, 14) Anne Kyllönen +2.45,1, 33) Vilma Nissinen +5.31,9

Tour de Ski, slutställning

1) Johaug 2.28.18,6, 2) Neprjajeva +1.11,1, 3) Østberg +1.17,5, 4) Weng +1.37,3, 5) Jacobsen +2.13,4.

Finländare:

11) Kerttu Niskanen +5.42, 13) Anne Kyllönen +6.50, 31) Vilma Nissinen + 15.00

Världscupen e 16 av 40 deltävl

1) Johaug 1 209, 2) Weng 842, 3) Neprjajeva 779, 4) Jacobsen 699, 5) Diggins 644.