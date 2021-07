En EM-final om fotbollens hem

"It's coming home."Men var landar egentligen EM-pokalen i fotboll?Efter att Italien och England har mötts på Wembley vet vi var den kommer att hålla hus – i alla fall för den här gången.

På söndag kväll möts Italien och England i EM-finalen i fotboll på Wembley i London. Förutom matchen på planen utspelas en match på läktaren. De engelska fansen har gjort sitt bästa för att skicka ett budskap till sina italienska motsvarigheter och vice versa. Mitt i kampen om läktaren är en britpop-låt från 90-talet.

"It's coming home" har, precis som under VM 2018 blivit en snackis. Att fotbollen skulle komma "hem" till England tycks nästan förnärma en hel fotbollsvärld.

"Har den någonsin kommit hem?" skämtade Danmarks målvakt Kasper Schmeichel under en presskonferens inför semifinalmötet med England.

Och just Englands avsaknad av stora mästerskapstitlar (man har ett VM-guld från 1966) är det som står i fokus för de som hellre ser att fotbollen åker knappa 2000 kilometer söderut, till Rom. På sociala medier används låten lika ofta för att håna de engelska supportrarna som för att hylla landslaget.

The Lightning Seeds låt "Three Lions" med de berömda slagorden "Football's coming home" har sjungits av engelska fans under hela mästerskapet skrevs inför EM 1996 och refererade egentligen till att mästerskapet hölls i just England, för första gången sedan VM trettio år tidigare.

Låten har sedan dess sjungits sporadiskt av engelska supportrar under mästerskap, men under 2018 exploderade den världen över. Låten spelades ur högtalarsystemen när England gjorde mål eller vann och fick därigenom en ny innebörd: Att England till sist skulle kunna vinna allt. Så blev det ju inte, engelsmännen slogs ut av Kroatien i semifinal och efter matchen sa den kroatiske stjärnan Luka Modric att det var arrogant av de engelska fansen att sjunga låten. Graeme Souness gick steget längre. Den skotske legendaren skrev i en krönika att låten får det att framstå som att England äger fotbollen, "skulle inte tro det" slog han fast.

De italienska supportrarna verkar inte heller hålla med om att fotbollen hör hemma i London. Man har i stället valt att plocka upp vad The Guardian skrev efter Englands kvartsfinalseger mot Tyskland på Olympiastadion i Rom. "It's coming Rome" prydde den engelska tidningens förstasida. På Italienska flaggor i publikhavet under semifinalen mot Spanien stod "It's coming to Rome".

Att England tagit sig till final frigjorde dem från en 55 år lång förbannelse, utan mästerskapsfinal och Italiens finalplats är kulmen av tre års hårt slit från att inte ens ha kvalificerat sig till VM i Ryssland. Bägge lag har med andra ord allt att vinna.

– Vi har jobbat mot det här i många år så vi är väldigt glada och jag kan bara tacka spelarna för vad de gjort så här långt. Vi har inte vunnit något än; vi måste vinna på söndag för att kalla det en succé, säger Italiens förbundskapten Roberto Mancini till Uefas EM-hemsida.

Även den engelske förbundskaptenen Gareth Southgate hyllar sitt lag, men framhåller också att det är en match kvar att spela.

– Vi måste njuta av faktumet att vi är i final men det är ett massivt hinder kvar. Det är en fantastisk match att se fram emot.

60 000 personer kommer att se Europas bästa landslag koras. Efter ett och ett halvt år av restriktioner och uppskjutna mästerskap kommer det inte vara någon tvekan om var fotbollen bor, den kommer att vara på Wembley, i alla fall i 90 minuter plus tillägg.