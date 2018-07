När Florence and the Machine ger ut sitt fjärde album känns sångerna intima men också storslagna nog för att fylla stadionformatet.

När brittiska Florence Welch ger ut sitt fjärde album High As Hope är hon inte längre bara en indiekultgestalt, utan en artist med stor bärkraft och bred samt hängiven publik. Det betyder ändå inte att hennes musikaliska vision skulle ha förändrats.

Det handlar fortfarande om en emotionellt högspänd röst, dramatiska klaviaturer och ärligt personliga texter om ensamhet och förtvivlan. Dessutom bjuds ställvis på en del jazzigare inslag, via blåsinstrument som arrangerats av saxofonisten Kamas Washington.

I många lägen framstår Welch som en otyglad syntes av Patti Smith, Sharon Van Etten och Mike Scott (under Waterboys storhetstid), om än med den skillnaden att hon i sina texter är ännu mer självutlämnande. Som i den explosiva Hunger, också utgiven som singel, där hon går i närkamp med de ätstörningar hon lidit av under tonårstiden. Oförskönat, rakt på sak.

"At seventeen, I started to starve myself, I thought that love was a kind of emptiness / And at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness – we all have a hunger".

Hon har själv berättat att det här är den första skiva hon gjort i nyktert tillstånd. Ifall det stämmer, och ifall det då haft någon positiv effekt gäller det i så fall just hennes texter, som nu känns effektivare och mer klarsynta än någonsin.

Och hennes röst rusar rakt på lyssnaren, som om den ville gå till attack. Själva musiken bär med sig element från indiepop, konstrock, jazz och arenarock, och den mixen är inte bara originell utan under största delen av speltiden också fascinerande.

De här sångerna känns intima, samtidigt som de – utan insmickrande monsterrefränger eller allsångsmelodier – ändå också är storslagna nog för att fylla stadionformatet. Och den balansgången är det få som hanterar.

Henrik Jansson Författare