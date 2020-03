Emma Aarnio stannar i Västerås – vill utvecklas defensivt

Det blir åtminstone två säsonger till i SHE-klubben VästeråsIrsta för handbollslandslagets största stjärna Emma Aarnio.

20-åriga Emma Aarnio stortrivs i sin svenska klubb VästeråsIrsta. Hon har under de senaste säsongerna hört till lagets nyckelspelare och öst in mål i den högsta svenska ligan SHE. Den här säsongen tog slut i förtid för Aarnio då en skada satte stopp för spel redan i februari.

I mars satte sedan coronaviruspandemin stopp för allt spel så Aarnio missade bara en månad av säsongen.

På onsdagen meddelade VästeråsIrsta att den finländska stjärnan förlängt kontraktet med klubben. Det nya kontraktet sträcker sig över de kommande två säsongerna.

– Det känns jättekul, har trivts bra med handbollen och laget men även i staden så kändes skönt att både jag och klubben var överens angående en förlängning, säger hon på klubbens hemsida.

Aarnio var lagets bästa målskytt, fungerade som lagkapten och var också främsta framspelare i laget innan hon skadade sig. Inte underligt att hon trivs med handbollen.

– Att jag trivs både på och utanför planen och känner mig trygg med beslutet är kanske det viktigaste då jag inte har familjen nära tillhands.

Aarnio har alltid varit en offensiv talang och nu vill hon jobba på att bli bättre i det defensiva arbetet. Det är något hon anser sig måsta göra för att kunna ta följande steg i karriären.

Aarnio har spelat nio landskamper för Finland sedan debuten i mars 2018 och noterats för 29 mål i dem.