EM-slutspelet i Ryssland – vad skulle Uefa vinna på det?

Coronaviruspandemin har ställt till det och kommer att ställa till det för idrottsevenemang världen över. Fotbolls-EM för herrar skulle genomföras sommaren 2020 men flyttades framåt med ett år. Och enligt obekräftade uppgifter som franska Le Parisien publicerat har Uefa tänkt om rejält då det gäller upplägget.

Det skulle bli den europeiska landslagsfotbollens stora fest med matcher i tolv länder i olika länder runtom i Europa. De tänkta värdorterna skulle ha varit Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Köpenhamn, London München, Rom och S:t Petersburg. Semifinaler och final hade spelats i London.

Men nu finns planer på att låta Ryssland arrangera hela EM-turneringen från början till slut.

Coronaviruset spelar igen en oönskad huvudroll i ekvationen. Genom att minimera antalet resor kors och tvärs över Europa minskar man risken för smittspridning.

Rysslands smittläge är, precis som på de flesta andra håll i Europa, allt annat än bra. De senaste veckorna har antalet konstaterade fall legat på mellan 15 000 och 20 000 per dag. Närmare två miljoner människor i landet har insjuknat så här långt och dödstalet närmar sig 30 000.

Ryssland arrangerade VM så sent som 2018 och all infrastruktur finns färdig för att arrangera EM. Finns andra länder också som har infran klar, Tyskland, Frankrike, Spanien för att nämna några men de länderna lär under rådande omständigheter inte visa någon översvallande iver över att få arrangera slutspelet.

Om Ryssland tilldelas arrangemangen lär lagen i gruppspelsfasen så långt som möjligt spela sina matcher på en och samma ort och bo på ett och samma hotell för att minska risken för smittspridning.

Med för första gången och ett slutspel som ställs in helt vore ett antiklimax av bibliska mått. Finland skulle enligt den ursprungliga planen spela sin första match i Köpenhamn och de två resterande gruppspelsmatcherna i S:t Petersburg. Laget skulle ha haft sin bas några mil utanför S:t Petersburg. Får man hållas kvar i S:t Petersburg kan landslagsledningen i viss mån pusta ut.

Inget officiellt har sagts om publik. Uefa väntar naturligtvis in i det sista med att meddela något. I dagsläget känns det väldigt långsökt att EM skulle kunna arrangeras med publik, åtminstone med full kapacitet på läktarna.

EM och Uefas främsta hopp är att någon hittar på ett vaccin och det väldigt snabbt. EM borde köra i gång andra veckan i juni och klockan tickar.

Ryssland arrangerade OS 2014, VM i fotboll 2018 och har nu alltså chansen att få EM 2021 helt för sig själv.

Ett EM på rysk mark vore ännu en stor PR-seger för president Putin. Kanske inte en lika stor seger för demokratin.

Nej. 2022 ska bland annat VM i fotboll arrangeras och blir inte EM av i sommar ställs det in helt.