EM-kvartsfinalisten visade sin klass mot Finland

Plattmatch kanske är att ta i. Men Finland kom verkligen inte upp i maxnivå mot ett starkt Ukraina. 1-2 är förlustsiffror som smickrar Finland.

Inramningen med ett utsålt Stadion var det inget fel på. Däremot var det väldigt mycket som inte var bra i Finlands spel.

Finland kunde ha fått en perfekt start på matchen. En hög press kollrade bort Ukraina i knappa två minuter och Robin Lods skott var inte särskilt långt från att överlista Georgiy Bushchan i Ukrainas mål.

Sen tog Ukraina över. Med besked. Joona Toivio slog en slarvig boll som gästerna snappade upp. Bollen till stortstjärnan Andriy Jarmolenko som från 23 meter knorrade in bollen. Thomas Lam defensiva arbete där var under all kritik. Alla vet att Jarmolenko är livsfarlig och att ge honom en fot, låt vara den aningen svagare, är oförsvarligt.

– Vi kan inte göra sådana misstag på den här nivån. Motståndarna är så bra att de tar vara på chanserna, säger landslagstränare Markku Kanerva.

Efter ledningsmålet kom Finland av sig helt och den 30 000 åskådare starka publiken märkte snabbt att det är en hel del som inte stämmer i Finlands spel. Glen Kamara kom helt bort i sin något mer offensivt fladdriga boll och den finska balansen var obefintlig. Lam hade senast medverkat i en tävlingsmatch för Finland för mer än ett år sedan och inte ens varit med i truppen på sistone. Det märktes.

Tanken var att Lam skulle täppa till defensivt och Kamara få mera svängrum offensivt. Det fungerade inte alls.

Utan petade Tim Sparv och avstängda Rasmus Schüller föll det finska mittfältsspelet ihop. Det fanns helt enkelt inte.

Den normalt sett pålitliga kollektiva defensiven fanns inte heller där.

– Vi kommer inte upp i vår nivå. Visst är motståndet av högsta klass men vi ska ändå kunna bättre, säger Paulus Arajuuri som också han har gjort bättre matcher.

Ukraina borde ha punkterat matchen redan före paus. Det ukrainska grundkunnandet ligger på en imponerande nivå. Ingen slump att laget spelade EM-kvartsfinal i somras.

Det här är spelare som lirar Champions League-fotboll och Premier League vecka ut och vecka in.

Finland fick mycket överraskande in en kvittering då Joel Pohjanpalo visade sin farlighet i luftrummet på Robin Lods hörna.

Bushchan klarade men returen sköt en ukrainare rakt på Teemu Pukki. 1-1. Totalt ologiskt.

Många hoppades då på att Finland skulle få vind i seglen men de förhoppningarna kom snabbt på skam då den obarmhärtiga ukrainska virvelvinden bara tycktes öka i styrka av den tillfälliga motgången. Toivio följde från närhåll då Benficastjärnan Roman Jaremtjuk enkelt gjorde 1-2 från några meter.

– Vi visste att Ukraina är ett väldigt bra lag. De gör matchen svår för oss. Synd att vi inte kan bjuda hemmafansen på en bättre match, säger Kanerva.

Med tanke på matchbilden i första halvlek hade ett eller ett par byten i paus varit välkommet. Men tränare Kanerva lät samma elva fortsätta med skillnaden att Kamara flyttade lite neråt i planen för att bli lite mer delaktig i en match där han agerade statist före paus.

Lite bättre blev Rangersproffset av justeringen men det här var långt ifrån en av Kamaras bästa landskamper. Det såg långsamt och trögt ut och då gästerna ständigt satte honom under press blev det svårt.

Ukraina blev aningen mer passivt i andra halvlek och pressade inte lika högt. Något som gav Finland lite mer ytor att jobba på men då passningsspelet- och kombinationerna inte satt var kvitteringen aldrig riktigt nära.

Bästa chansen fick Arajuuri då han fanns framme på en frisparksretur av Robin Lod. Men den blonde jätten fick inte bollen på mål.

– Vi skapar inte de chanserna vi ska skapa och får inte till någon slutforcering heller, säger Teemu Pukki och slår huvudet på spiken.

Den finska offensiven var lika uddlös som den finska defensiven var osäker. Då räcker det inte på långa vägar mot ett lag som Ukraina.

Förlusten innebär att drömmen om en playoffplats blev ganska mycket osannolikare. Till att börja med krävs seger borta mot Kazakstan på tisdag. Blir det inte tre poäng då blir läget i inför de två avslutande matcherna minst sagt kvistigt. För att inte säga ohållbart.