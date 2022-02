Elprischock hotar om rysk gas stoppas

Leveranserna av rysk gas från produktionen i Sibirien går dels via Ukraina. Till det kommer den rysk-tyska gasledningen under Östersjön, Nord Stream, den så kallade Yamal-ledningen via Belarus och ett gasflöde söderifrån in i Europa via ledningar i Svarta havet och Turkiet.

Enligt branschstatistik har Europas beroende av naturgas – mätt som andel av den totala kraftkonsumtionen – ökat från några enstaka procent på 1960-talet till cirka 25 procent 2020. Och Ryssland är nummer ett som gasleverantör, med en marknadsandel på 48 procent av EU:s gasimport. Nummer två är Norge, med 18 procent, enligt senast tillgängliga data från importen 2021 hos EU:s statistikbyrå Eurostat.