Elden förstörde hus på flera håll i landet – i Helsingfors var nyårsnatten lugn

I Helsingfors pågick en liten demonstration under nyårsnatten, i västra Nyland fick räddningsverket rycka ut för att släcka små bräder.

Inför nyårskvällen hade Helsingfors stad lagt till Medborgartorget på listan över platser där man inte får skjuta nyårsraketer, men vid 23-tiden samlades ändå något polisen kallade "en liten demonstration" på torget. Vad gruppen på under tio personer demonstrerade emot förblev oklart, men några timmar senare lämnade demonstranterna platsen.

Enligt polisen i Helsingfors var nyårsnatten lugn i staden jämfört med tidigare nyår. Uppdragen under sen kväll och natt handlade i huvudsak om att reda ut slagsmål och övervaka hur fyrverkeripjäser används. Enligt polisen var det ändå mer folk i rörelse än under valborgsfirandet i våras då staden låg så gott som öde.

Rådande coronarestriktioner tillät i går krogar att hålla öppet till klockan 23, men alkoholserveringen måste upphöra klockan 22.

För Helsingfors stads räddningsverk var natten inte mer bråd än normalt. Räddningsverket rapporterade sent på nyårsafton att utryckningarna handlat om olika sjukfall och olyckor som inte direkt har haft med nyårsfirandet att göra.

I Vanda uppger polisen att kvällen och natten var lugna, men att många unga var utomhus. I till exempel Gladas konfiskerade polisen fyrverkeripjäser som minderåriga hade med sig.

I västra Nyland rapporterar Västra Nylands räddningsverk om en lugn nyårsnatt. Tre eldsvådor tändes av fyrverkeripjäser, men flera utryckningar handlade om att släcka brinnande sopkärl.

I Tusby larmades räddningsverket till ett radhus för att släcka en eldsvåda. Branden hade startat i en mopedbil och sedan spridit sig till husväggen. Elden var släckt och efterarbetet i gång vid 2-tiden på natten.

Också på andra håll i landet var elden lös under nyårsnatten. I Kuopio dog en person i en eldsvåda i ett tvåvåningshus på 150 kvadratmeter, meddelar räddningsverket i norra Savolax. Två personer befann sig i huset när eldsvådan tog fart. Den överlevande personen tog sig ut via en balkong på andra våningen. Brandorsaken är fortfarande oklar. Ett egnahemshus totalförstördes också i en eldsvåda i Lahtis under natten.