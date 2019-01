Kari Tallberg oroar sig (HBL 9.1) hur Finlands elnät skall klara av 600 000 elbilar någon gång på 2030-talet. Jag har märkt att oron för hur elnätet klarar av elbilar är ett återkommande ämne på olika diskussionsforum. Mycket kan bero på att man utgår från vissa falska premisser, till exempel att en stor del av elbilarna skulle laddas för uppemot 100 kWh per dygn. Dessutom förbiser man att den optimala laddtiden för en elbil, natten, har en naturligt lägre elförbrukning. Jag ämnar visa att till och med vårt nuvarande elnät skulle klara sig finfint med ett stort antal elbilar.

Enligt Fingrid hade vi 8–9 januari klockan 12–12 (24 timmar) en toppförbrukning på 12 367 MW som avtar till natten. Klockan 21–7 ligger förbrukningen i medeltal på 11 079 MW, ett gap på 1 288 MWh under tio timmar i förhållande till toppförbrukningen.

En modern elbil, Tesla Model 3, förbrukar under 200 Wh/km i normal körning och enligt Tekniikan Maailma (2018) kör en medelbilist i Finland 52 km per dag. Om vi naivt antar en ideal fördelning av elen med ett smart nätverk och antar en slösaktig elbil med 250 Wh/km kan man ladda cirka 990 000 bilar per natt om elproduktionen inte körs ner till natten. Nuvarande smarta elmätare klarar redan av att styra uppvärmningen av varmvattenberedare så motsvarande styrning av bilens laddning lär inte vara något komplicerat.

Faktum är att mängden elbilar kommer att öka i en långsam takt i Finland om inte våra beslutsfattare vågar fatta stora beslut som bland annat Norge och USA gjort angående stöd för inköp av elbilar. Det finns alltså tid att förbättra laddningsmöjligheterna, men angående koldioxidutsläppen (och därpå följande växthuseffekt) från vanliga bilar börjar tiden kanske rinna ut.