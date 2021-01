Bildelning Elbilar kan hyras direkt från gatan – här är alternativen för den som vill hyra bil för bara en timme

Danska bildelningsföretaget Greenmobility går in på den finländska marknaden och avsikten är att växa snabbt under 2021. Inhemska konkurrenter som Omago har samma målsättning. – Vi räknar med att fördubbla vår bilpark under 2021. Det här är en liten men växande bransch, säger Joel Virpi, vd för Omago.