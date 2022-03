"Däremot står dagens elbilar obrukbara och ganska onödiga i ett läge där batteriet inte går att ladda." Med den här enda meningen behandlas elbilarna i HBL:s artikel om krisberedskap (9.3). De "vanliga" bilarna framställs som mer användbara bara man kommer ihåg att hålla tanken minst halvfull så att inte bränslet tar slut direkt då det blir ransonering. Men stämmer den här bilden faktiskt, frågar jag mig.

Generalsekreterare Pia Lindell på Kvinnornas beredskapsförbund poängterar att man kan ta sig ut på landet till stugan med en halv tank och att bilen har radio som man kan få information via. Nå, en elbil har förstås också radio så på den punkten är det ingen skillnad. Dessutom kan man lyssna betydligt längre på radio i en elbil med stort batteri än i en bensinbil med bara ett batteri på tolv volt. Då har vi kvar frågan om att ta sig ut på landet. En elbil har normalt inte lika lång räckvidd med fullt batteri som en bensinbil med full tank. Däremot laddas elbilar för det mesta varje natt, vilket betyder att det är större sannolikhet för att den är fulladdad när krisen slår till, än att bensinbilen är nytankad. Med tanke på detta är det inte säkert att elbilen skulle ha problem att ta sig ut till stugan.

Kanske mer intressant är dock att fundera på vilken annan nytta man kan ha av elbilar. Elbilarna har stora batterier med en kapacitet på tiotals kilowattimmar. Många känner inte till att den här energin kan användas till mycket mer än att driva bilen framåt. Många elbilar har vanliga eluttag som kan användas till att ladda telefonen, driva en vattenrenare eller liknande.

Ännu mer spännande är att de flesta elbilarna redan har stöd för så kallade "vehicle to grid"-system. Det här betyder att med rätt utrustning kan en elbil faktiskt förse ett hus med elektricitet flera dagar (mindre med elvärme). Lägg till solpaneler och plötsligt har du en motsvarighet till en generator som går på solljus.

Så här långt har vi funderat på det personliga planet, vad bilen kan göra för enskilda personer. Men elbilen kan också vara en tillgång för samhället. Med några elbilar per by kopplade till elnätet blir det mycket svårare att slå ut elförsörjningen helt. Varje by har en egen buffert i form av bilbatterierna och påverkas inte direkt av att stamledningar eller centrala kraftverk får problem. Med solpaneler, vindkraftverk och liknande kan byn då hanka sig fram med en liten, men rätt pålitlig elförsörjning tills det nationella elnätet är tillbaka.

Så nej, elbilar är inte obrukbara och onödiga i en krissituation. Jag skulle säga att de på många sätt kan vara mer användbara än traditionella bilar med förbränningsmotor.

Tenala