"El Chapo" till ökenfängelse

Den mexikanske drogkartelledaren Joaquín "El Chapo" Guzmán har flyttats till det federala högsäkerhetsfängelset ADX Florence i den amerikanska delstaten Colorado.

Detta sedan han tidigare i veckan dömts till livstids fängelse plus 30 år av en domstol i New York för att ha smugglat in hundratals ton kokain, heroin, metamfetamin och marijuana i USA.

"El Chapo" bildade i slutet av 1980-talet drogkartellen Sinaloa, som senare kom att bli en av de största aktörerna inom narkotikasmuggling mellan Mexiko och USA. 1993 greps han och dömdes till 20 års fängelse i Mexiko. 2001 lyckades han dock rymma och kunde fortsätta driva sitt knarkimperium till 2014, då han på nytt greps. 2015 rymde han igen, och var på fri fot till januari 2016, då han greps och senare utlämnades till USA.