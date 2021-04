Handbollsturneringen Sjundeå cup spelas inte i år. Precis som i fjol ställer arrangörerna in allting på grund av coronaviruset.

På måndagen meddelade Sjundeå IF att årets upplaga av den populära handbollsturneringen Sjundeå cup ställs in. Cupen skulle ha ordnats i maj, men på sin webbsida skriver arrangörerna att det rådande c...