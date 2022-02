Ekonomiska sanktioner är ett alldagligt och vanligt vapen som i dag används mot många länder, stater och individer. Målsättningen är att försöka ändra på mottagarlandets politik eller helt enkelt som ett straff. Ekonomiska sanktioner kan anses vara en form av krigföring. De är ofta kombinerade med andra fientliga åtgärder såsom sabotage och kanske mord av mottagarlandets ledare och för samhället kritiska personer. Införandet av ekonomiska sanktioner är ett led av en eskalationskurva. Det finns förutom ekonomiska sanktioner som ett land inför mot ett annat land även ett antal kollektiva internationella sanktionsregimer. Sådana är FN, WTO, EU, Wassenaar-avtalet och Australiengruppen.

FN har bland annat infört ekonomiska sanktioner mot Nordkorea, Iran och Kuba. Australiengruppen som grundades 1985 består av 45 länder inklusive EU har infört sanktioner mot ett stort antal länder som anses vara kapabla att utveckla biologiska vapen. Gruppen upprätthåller en kontrollista över produkter, material och processer vilka inte får exporteras till vissa länder. Wassenaar-avtalet från 1996 omfattar 40 länder och upprätthåller också en kontrollista som består av nio sanktionsgrupper, bland annat teknologiska processer och kritiskt materiel. EU upprätthåller även en egen sanktionslista. Finland är medlem av alla internationella sanktionsregimer. Förenta staterna har infört de flesta ekonomiska sanktionerna. Hårda sanktioner har införts mot Nordkorea, Kuba, Iran, Syrien och Venezuela samt mot drygt 20 andra stater och individer.

De planerade ekonomiska sanktionerna mot Ryssland när det gäller Ukrainakrisen är kanske de mest omfattande någonsin. De omfattar antagligen både Wassenaar-avtalets och Australiengruppens kontrollistor samt sanktioner mot individer i Rysslands politiska, ekonomiska och militära ledning. Finansiella sanktioner anses vara de mest effektiva sanktionerna. De hindrar ett land att bedriva utlandshandel, begränsar investeringar och anskaffning av kritiskt råmaterial, komponenter och processer. Deras målsättning är att frysa ut landet från internationell ekonomisk verksamhet.

Ryssland (Sovjetunionen) har varit mål för ekonomiska sanktioner sedan 1940-talet via det så kallade Cocom-avtalet som omfattade cirka 66 länder. Finland var också indirekt en del av Cocom. Ryssland har därför omfattande erfarenhet av att verka under stränga globala ekonomiska sanktioner under årtionden. Ryssland har en lång landgräns till många länder via vilken det kan bryta sanktionsregimer, landet har en omfattande valutareserv på 600 miljarder dollar (enligt vissa medier) och betydande naturrikedomar. Ryssland är en av världens största producenter av vete och har en relativt kunnig arbetskraft. Ryssland har även ett antal företag internationellt via vilka sanktionsregimer kan brytas. Dock föll Sovjetunionen ekonomiskt och teknologiskt sönder först då det tvingades, under Reagan-regimen, att inleda en omfattande teknologisk kapprustning bland annat i rymden. Landets ekonomi klarade helt enkelt inte av detta.

Ryssland kan också införa omfattande motsanktioner gentemot många EU-medlemsstater inklusive Finland, landet kan inleda ett omfattande hybridkrig mot det globala internet och regionala och lokala servrar. Landet kan manipulera börserna, aktie- och råvarupriserna och inte minst inleda fientlig verksamhet (diversion) i Syd- och Latinamerika, Asien, Mellanöstern såsom på 1970-talet. Ryssland har enligt min mening stora möjligheter att störa den internationella och globala handeln i samarbete med sina nya allierade bland annat Kina.

Ekonomiska sanktioner har en tendens att bli bestående. Cocom-sanktionerna upplöstes först i samband med Sovjetunionens fall. Vi kan med andra ord se fram emot mycket turbulenta ekonomiska tider fast Ryssland inte militärt skulle gå in i Ukraina. Ekonomiska sanktioner är ett tveeggat vapen.

docent, (specialområde: internationella sanktioner), Helsingfors