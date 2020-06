Visit Åland förutspår en tuff säsong för den åländska turistnäringen i år. Över 100 miljoner euro står på spel.

Endast en bråkdel av turistströmmarna väntas gå via Åland i sommar.

– Särskilt juli är helt avgörande, säger Lotta Berner Sjölund, vd för Visit Åland.

Startläget är inte bra. Lönsamheten i branschen har gått ned jämfört med tidigare undersökningar. Enligt Berner Sjölund tyder de senaste enkäterna i turistnäringen på att alla väntar och ser hur mycket de får ut av den här sommaren. Marknadsföringen är passiv.

– Inte ens de stora aktörerna betalar mycket för marknadsföring just nu.

Enligt uppgifter från Ålands statistik och utredningsbyrå utgör turismens andel 18,4 procent av Ålands bruttonationalprodukt. Turisternas konsumtion beräknas uppgå till cirka 105 miljoner euro per år inklusive mervärdesskatt. Det handlar om pengar som huvudsakligen hämtas in under juni, juli och augusti.

De tre viktigaste turistgrupperna för ekonomin är fritidshusägare och hotellgäster som vardera står för en fjärdedel av konsumtionen, samt stugturister som står för drygt en femtedel.

Speciellt företagen inom hotell- och restaurangbranschen, som får 60 procent av sin omsättning från turismen, har det svårt i år. Men även inom detaljhandeln kommer 7,6 procent av omsättningen från turister som har gått i land på Åland.

Finländare och svenskar står för 86 procent av alla övernattningar på Åland.

– Sverige är tillfälligt stängt för oss och kommer sannolikt vara så en tid framöver. Övriga marknader har tills i dag varit helt borta.

Därmed återstår landsmännen finländarna – något som Visit Åland nu försöker rikta in sig på. Men Lotta Berner Sjölund ser också en del hinder för att få dem till Åland.

Turismen från det finska fastlandet försvåras i år på grund av att det saknas normal trafik till Åland. Färjorna går inte som de brukar och tar inte lika många passagerare. Finländarna väntas därtill spendera klart mindre på semesterresor än tidigare på grund av coronakrisen samtidigt som myndigheterna inte uppmuntrar till gruppresor.

– Det svåraste är att bedöma den personliga uppfattningen. Vågar man resa eller inte? Hur långt åker man och på vilket sätt tar man sig fram?

Det blir också svårare att konsumera för den som vill. Det åländska utbudet till sommaren, som redan krympt med inställda evenemang, begränsas ytterligare när besöksnäringen anpassar sig genom att minska kapaciteten.

– Företagen har inte anställt lika mycket personal som tidigare och kan inte hålla samma servicenivå. Det kan till exempel bli stängda uteserveringar om kvällarna och kafé i stället för restaurang, säger Lotta Berner Sjölund.

Men det finns ljuspunkter. Stuguthyrningen har tagit fart på det finska fastlandet.

– Vi ser att folk sitter på restauranger och uteserveringar. Man rör sig mer och då kan man potentiellt komma till Åland.

Under maj tog turistinformationen emot lika många samtal som vanligt, men ovanligt många undrar om det går att ta sig till Åland och hur det ska gå till.

– Stugor har fallit nordborna i smaken. Där kan man isolera sig. Samma gäller för båtturismen, där man sitter i en egen båt och kan påverka vem man träffar. Gästhamnarna tror att det faktiskt kan bli en bra säsong om vädret är bra.

– Bland fritidshusägarna har vi märkt ett tryck. De som äger fritidshus känner också Åland bra och vet att det finns utrymme att vistas här på ett tryggt sätt.

– Jag tror inte vi får se så många konkurser, men vi får se företag som lägger ner tidigare än de annars skulle ha gjort, säger Lotta Berner Sjölund.

