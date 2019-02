Ekonomin är stram för många studerande – en del har mindre än 850 euro att röra sig med

Många studerande lever under fattigdomsgränsen. Arbete vid sidan av studierna gör att studietakten lider. Det skriver Studentkåren vid Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

Resultaten framkommer av en färsk utredning om studerandes ekonomi som studentkårerna vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet samt Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus har låtit göra.

Omkring hälften av dem som besvarade enkäten lever under fattigdomsgränsen. En del har under 850 euro per månad att röra sig med.

Cirka 60 procent av dem som är berättigade till ett studielån har utnyttjat den möjligheten. Men studerande arbetar hellre än att ta lån, visar utredningen. Ungefär 70 procent uppger att arbetet fördröjer studierna till en viss grad eller märkbart.

Undersökningen fäste särskild uppmärksamhet på studiestödsförnyelsens effekter och på den reform som innebar att studerandena nu omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Nästan hälften av dem som besvarade enkäten får allmänt bostadsbidrag. Studentkåren vid Helsingfors universitet skriver att förändringen har förbättrat inkomsterna för en del, men att förändringen har medfört problem för personer som bor tillsammans med någon annan.