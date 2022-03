Ekologer: Lagstiftningen måste trygga unika serier av naturinventeringar

Om vi ska värna om mångfalden i Finlands natur måste finansieringen av naturinventeringar tryggas på sikt. Det vi vet om naturen behöver också användas som underlag för miljöpolitiken, säger en grupp framstående ekologer till makthavarna.

Människan fortsätter att utarma den biologiska mångfalden trots flera årtionden av löften om att vända trenden. Det brister i politisk vilja och i nationella åtgärder.

På många håll i världen har man dålig koll på biodiversiteten. Många organismgrupper är outforskade, otaliga arter oupptäckta. I Finland har vi jämförelsevis djup ekologisk kunskap, men också här är livsvillkor och beståndsutveckling för de flesta arter dåligt kända, och naturen tar stryk.

I fyra år har forskningscentret för ekologisk förändring vid Helsingfors universitet (REC) systematiskt samlat all dokumenterad kunskap om hur Finlands natur har förändrats över tid. Tidsserierna är unika och den äldsta dokumentationen från 1700-talet. Det finns mycket kunskap om förändringarna i Finlands natur, men den används inte fullt ut för att vi ska kunna nå skyddsmålen, påpekar forskarna.

REC vädjar i ett policydokument till makthavarna om att lansera en strategi för uppföljningen av förändringar i naturen, så att de medel som anslås gör största möjliga nytta. Forskarna anser att revideringen av naturskyddslagen måste göras så att lagen förpliktar till systematisk uppföljning av ekologiska förändringar, och framför allt till pålitlig finansiering.

– Finland är en föregångare i naturinventeringar. Den kunskapsbank vi besitter är en nationalskatt som omfattar arterna både på land och i vattnet. Den kunskapen behöver nyttjas för hela samhällets bästa och dess fortsättning tryggas, säger professor Anna-Liisa Laine som leder REC.

Forskarna vill också att statistiklagen ska omfatta de siffror som visar hur naturen förändras. De skulle ges samma tyngd som andra nyckeltal för det politiska beslutsfattandet. Siffror som reflekterar förändringar i artrikedomen säger en del om människans livsförutsättningar då biologisk mångfald är intimt kopplad till kolinlagring, sjukdomsspridning, hälsa och livsmedelssäkerhet, och utgör en grund för ekonomin och försörjningsberedskapen.

Forskarna påminner i en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) om vikten av att följa förändringar i biologisk mångfald. Minst en miljon växt- och djurarter är globalt hotade. Beräkningar visar att stammarna av däggdjur, fiskar, fåglar, kräldjur och groddjur har minskat med i snitt 68 procent på mindre än 50 år.

Men, säger forskarna, att fokusera bara på utdöenden eller rödlistor över arter som riskerar att försvinna slår fel. Eftersom ekologi handlar om växelverkan pågår otaliga och otroliga förändringar i naturen också bland arter och organismgrupper som inte är hotade på kort sikt.

Förändringarna påverkar alla arter, inklusive människan, men vi riskerar att missa dem om vi ensidigt stirrar på de mest hotade arterna.

I Finland utgår miljöpolitiken och bedömningen av naturens tillstånd ändå just från rödlistan över hotade arter. Här finns en uppenbar risk för snedvriden miljöpolitik, anser forskarna. De påpekar att en procentuellt mindre förändring i en stor population kan vara mera betydelsefull än en större förändring i en liten population. Om förändringen råkar gälla en nyckelart är de potentiella återverkningarna enorma för det ekosystem den utgör en del av.

– För att rödlistade arter ska fungera som pålitliga indikatorer för hur det står till med naturen i stort måste vi anta att det stora flertalet arter beter sig som de rödlistade arterna gör. Men är det verkligen så? Det är som att gissa sig till formen och storleken på ett isberg genom att stirra på dess topp, säger professor Tomas Roslin, medlem i REC:s ledningsgrupp.

– För de flesta arter och för de artgrupper där den egentliga mångfalden ligger har vi urdåligt kläm på förändringar, tillägger han.

Därför, anser forskarna, är rödlistor på hotade arter trubbiga verktyg för att styra något så komplicerat som biologisk mångfald.

– Det vi behöver är en klar strategi för att hålla koll på olika delar av ekosystemet på en och samma gång, säger Roslin.

"Vi måste följa upp naturen på bred front. Vi måste förstå förändringarna på olika nivåer och orsakerna till dem. Bara då kan vi rikta politikåtgärderna korrekt", skriver forskarna i policydokumentet.

De påpekar att den biologiska mångfalden i Finland utarmas och naturmiljöer förändras och splittras av mänsklig verksamhet. Jord- och skogsbruk och infrastruktur slår sönder naturmiljöer och ekosystem med följden att mångfalden minskar i tilltagande takt. Utöver det pressas ekosystemen ytterligare av klimatförändringar.

Det här kunde inte ha påvisats vetenskapligt om inte Finland haft tillgång till långa tidsserier insamlade genom naturvetenskaplig forskning och inventeringar. Tidsserierna återspeglar förändringar som har en direkt inverkan på Finlands natur och även på finländarna. Därför, säger forskarna, måste en uppföljning på forskningen tryggas i lag och finansieras framöver. Annars kan vi inte heller upptäcka kommande förändringar.

– Att lägga ner en långvarig tidsserie av kortvariga sparskäl vore direkt resursslöseri. Värdet av ett år till i tidsserien måste relateras till de resurser som lagts ner över decennier. Gnider vi med kostnaderna för ett tilläggsår så försvinner värdet av tidigare investeringar som en suck i rymden, säger Tomas Roslin.

Forskarna vill att det grundas ett center som koordinerar och analyserar förändringar i naturen, och att centret publicerar den kunskapen.

– Vi behöver en plan för uppföljning och finansiering av inventeringarna. Alla förstår att tidsserier som inletts på 1700-talet inte får brytas nu. Ändå garanterar inget att inventeringarna fortsätter på sikt. Vi kan inte ta beslut om sådant en gång i valperioden, säger Roslin.