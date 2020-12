Vi betalas en miserabel lön, kring 12 euro per timme! Bara för att ge en referens brukade jag få cirka 11 euro per timme när jag lastade av lådor i en container vid Helsingfors-Vanda flygplats eller när jag delade ut tidningar.

Jag har jobbat som Eftis-ansvarig några år nu och jag skulle vilja framföra min analys om detta jobb och liknande, såsom skolassistenter och daghemsarbetare.

Mitt jobb börjar kring klockan 12, när första- och andraklassarna är klara med sin skola. Vi plockar upp dem och vallar dem till klockan 17 när de går hem till sina föräldrar. Ja, faktiskt så inte bara vallar vi dem, vi blir deras vakter, vänner, familj och lärare för en stor del av deras dagar. Vi håller dem säkra, matar dem, underhåller dem, hjälper dem bli sociala, lär dem ett och annat och försöker klara av deras frågor och stress.

Nu rakt på sak; hur mycket är en timme av vår tid, för att göra allt detta, värd? När man beaktar inte bara värdet för barnen utan också den ekonomiska vikten av den tid vi ger deras föräldrar genom att ta hand om deras barn? Barn till ingenjörer, läkare, konstnärer, regeringsanställda och så vidare.

Vi betalas en miserabel lön, kring 12 euro per timme! Bara för att ge en referens brukade jag få cirka 11 euro per timme när jag lastade av lådor i en container vid Helsingfors-Vanda flygplats eller när jag delade ut tidningar. Ja, jag har gjort tunga arbeten i mitt liv, men jag var farmaceut innan jag kom till Finland, så jag vet vad ett högre klassat jobb är och vad man tjänar.

Är det för att sådana här jobb historiskt sett gjordes av kvinnor? Eller värderar marknaden vår timme mindre än andras? Det här är inte platsen att diskutera orsaker, men känslan av utnyttjande är så stark att den blir kväljande.

Just nu gör jag två jobb, jag är också fotbollstränare, och då får jag inte mindre än 15 euro per timme. Då har jag också runt 15 barn att se efter och tjäna. Vi borde få minst 15 euro per timme på eftis! Ett minimum på 15 euro per timme känns rättvist nog när man beaktar levnadskostnaderna. Jag och mina kolleger skulle uppskatta att kunna betala en hårklippning eller en ny jacka efter ett par timmars arbete!

Dessutom, innan ni ber mig kolla kollektivavtalet, tala med facket eller mitt företag så notera att jag har gjort det. Jag hoppas ni förstår hur det framskrider, långsamt och plågsamt genom dessa kanaler för att ändra på saker. Om ni har möjligheter att hjälpa oss att få en bättre lön hoppas jag att ni gör ert bästa, utan att skicka mig till kön eller till väntelistan.

På riktigt!

Esbo