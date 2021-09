Efterlängtad terminsstart på Arbis – keramik, italienska och gymnastik lockar många deltagare

Sällan har väl en hösttermin startat med större förväntningar än nu vid Helsingfors Arbis. Många kurser är fullbokade, till de populäraste står många i kö. HBL har pratat med ivriga kursdeltagare som välkomnar en "normal" vardag med kurser och social samvaro.

Redan när man rundar Ostrobotnia ser man dem, stadsborna som med raska steg går genom Museiparken mot Arbis. De länge efterlängtade kurserna har kört i gång igen. De må vara på väg mot programmering, spanska, yoga eller möbelrestaurering, alla är de glada över att kurserna kan starta som normalt, med undervisning på plats igen, efter de distansstudier som coronan förde med sig.

En del bär med sig kursmaterial, som Christina Lassenius som bär på två gammaldags fönsterkarmar, hon har bråttom till kursen i fönsterrenovering. Raija Olsson däremot närmar sig arbetarinstitutets ståtliga hus med lite försiktiga steg, hon är förstagångsbesökare.

– Jag ska delta i damgymnastik, men stället är helt nytt för mig. Jag brukar gå på gymnastik som staden ordnar i centrum, men nu var alla kurser helt fullbokade och då slog det mig att Arbis också finns nära och här fanns lediga platser i flera gymnastikgrupper, så i morgon kommer jag tillbaka på yoga, säger Raija Olsson.

Hon är inte orolig för språket, instruktioner på svenska ska hon klara av även om hon är finskspråkig, men det kan vara sämre ställt med konditionen.

– Jag är lite nervös och har sovit dåligt i natt, för jag har inte varit på gympa på ett och ett halvt år. Min kondition har rasat, jag har bara promenerat. Jag är inte den typen som skulle gymnastisera hemma på egen hand, jag behöver en instruktör som säger vad jag ska göra, säger Olsson och fortsätter mot den efterlängtade lektionen.

Inne på Arbis kafé sitter en nöjd gymnast som redan har klarat av dagens motionspass. Heidi Paatero unnar sig en kopp kaffe med morotskaka som belöning efter den första, tunga gymnastiklektionen.

– Det har varit en alldeles för lång paus från gymnastiken och det tror jag att vi alla som deltog tyckte, för det hördes stånkanden från alla håll. Det var tungt, men så ska det också vara, nu efteråt känns det jätteskönt, jag vill ju komma i form, säger Heidi Paatero.

Hon har vistats mycket i Esbo under pandemin, promenerat ute i friska luften och i vintras åkte hon sparkstötting på isen, men som träning är det inte lika effektivt som en gymnastiktimme på Arbis.

– Visst har jag saknat gymnastiken! Och efter en timme smakar en bit kaka så gott, säger hon.

Mathias Standertskiöld-Nordenstam har lunchpaus mitt i sin kurs i möbelrenovering och har precis ätit en portion soppa i kaféet.

– Jag håller på och putsar upp ett 50-talsbord, det härstammar från ett sterbhuslager. Jag har gått kurser i möbelrenovering på Arbis sedan jag blev pensionär för cirka tio år sedan, här finns bra verktyg och en riktigt sakkunnig lärare.

Under förra vårterminen, då Arbis tvingades hålla stängt, kunde han ta hem sina halvt renoverade möbler och fortsätta jobbet där, det gick helt bra.

– När man renoverar antika möbler är det viktigt att få hjälp av lärare som kan sin sak, det saknade jag under distansperioden, säger Mathias Standertskiöld-Nordenstam.

Höstterminen har alltså startat under glada former på Arbis, såväl kursdeltagare som lärare är glada över att kunna träffas live och se varandra i ögonen, även om det sker över munskydd.

– Vi följer fortfarande stadens coronarestriktioner, det betyder att vi starkt rekommenderar munskydd och tar in färre deltagare per kurs än tidigare. Men jag tror att vi går mot bättre tider och att vi senare i höst kan ta in flera deltagare på en del kurser, säger rektor Moa Thors.

Hon har till sin glädje kunnat notera att många kurser varit eftertraktade och att efterfrågan i vissa ämnen är långt större än utbudet av kursplatser.

– Keramik har länge varit populärt, men nu slår det alla rekord. Vi har över 250 personer som står i kö till en plats på en keramikkurs, antingen här i huvudbyggnaden eller i Östra centrum. Ett annat ämne som lockar många deltagare är italienska, både i köket och som språk, det har nu gått förbi det tidigare populäraste språket spanskan, säger Thors och skrollar bland ansökningslistorna på sin dator.

Orsakerna till keramikens popularitet är flera, dels vill folk arbeta med händerna och skapa något själva, dels visas en omtyckt brittisk tv-serie, Den stora keramiktävlingen, på Arenan och den har inspirerat tittarna att pröva på.

– Vi har satt in så många extra kurser som det går, men i något skede tar kapaciteten slut, vi kan inte bränna och förvara flera keramikföremål än så här, säger Thors.

Vi knackar på dörren till keramiksalen, där det pågår en grundkurs för nybörjare under ledning av keramikkonstnären Karin Widnäs, som har sitt eget arbetsrum och studio i Fiskars bruk.

– Det är ljuvligt att komma in till Helsingfors ett par dagar i veckan för att leda kurser för dessa glada och inspirerade elever. Jag ger dem olika slags uppgifter så att de får pröva på olika tekniker, men de får också komma med egna önskemål och idéer på arbeten, berättar Karin Widnäs.

Det visar sig snabbt att alla kursdeltagare ändå inte är helt nybörjare, en del har arbetat med lera i många år. Ina Kauranen trycker ut små lerbollar till runda plattor på ett skärbräde i trä. Plattorna fäster hon på ett arbete som kunde bli en fruktskål.

– Det ska bli en stor vattenkanna. Jag har en tanke på hur den ska se ut i mitt huvud, men någon design har jag inte gjort. Jag utgår från tekniken som verkar rolig och så ser jag vad det blir. Jag började med keramik förra hösten och fastnade direkt, det här är jätteroligt, säger Ina Kauranen.

Bredvid henne sitter Makla Laine som gör små djurfigurer i lera, han glaserar dem efter att de har bränts i ugnen. Det står en rad med färdiga katter och grisar på bordet framför honom, nu tar en sköldpadda form i hans händer.

– Keramiken är en viktig hobby för mig, det är så avslappnande att få jobba med händerna. Förra hösten måste kursen avbrytas redan i november, det var inte roligt, säger Laine som nu hoppas att kurserna får fortsätta terminen ut.