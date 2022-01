Efterfrågan på borrare skjuter i höjden – snart kan hälften av Helsingfors energi komma från marken, spår Jan Herranen

Glöm vätgas, saltlösning och andra framtidslöften för energilagring. Jan Herranen, Finlandschef på borrningsbolaget Rototec, säger att energilagringsproblemet redan är löst. Han ser berget som ett enda stort batteri.

Om den här vintern har lärt fastighetsägare något så är det att elpriserna kan vara oberäkneliga. Kombinera det här med att fjärrvärmen ständigt blir dyrare så har du lysande affärer för bergvärmeföretagen.

– Det är en glödhet marknad. Och det handlar inte ens om något klimatarbete. Det är pengarna som styr. Fastighetsägare och husbolag vill spara in på uppvärmningskostnaderna och investerar därför i bergvärme, säger Jan Herranen, Finlandschef på Rototec.

Rototec är marknadsledare i Finland och Norden när det gäller borrning av energibrunnar för bergvärme. I Finland har Rototec över 20 borrningsenheter vilket är klart fler än konkurrenterna. Det finns några medelstora aktörer, men de allra flesta är små borrbolag med mellan en och tre borrningsenheter.

Storleken på företagen tycks vara en känslig fråga i branschen. Det är så gott som omöjligt att få en branschöversikt. Det finns inga tillförlitliga uppgifter på vilka de största konkurrenterna till Rototec är. På branschorganisationen Poratek hänvisar man till att uppgifterna är interna och hemliga.

Alla bolag har ändå sin plats i ekosystemet. Vissa har nischat sig på borrningar i skärgården, andra på flexibilitet och småhus. Rototec använder sin storlek till att ro i land stora projekt där man på kort tid ska borra uppemot hundra energibrunnar inom samma projekt.

Och uppdragen väller in. 2020 gjorde Rototec 4,5 miljoner euro i vinst i Finland, 2021 ser ut att bli ännu bättre. Herranen säger att hela vintern och våren är uppbokad och han ser ingen avmattning i sikte.

– Jag säger det inte för att skryta. Hela marknaden växer. Det går bra för alla som borrar.

Efterfrågan är det alltså inget fel på. Räntan är fortsatt låg och investeringar lönar sig för fastighetsägarna. Den största bromsklossen är komponentbristen.

– Vi skalar upp vår verksamhet så fort det går, men det är komponentbrist på bergvärmepumpar och på borrningsutrustning. Jag får helt enkelt inte tag i fler borrningsenheter. Dessutom är det brist på vvs-montörer som installerar värmepumparna. Vi och många med oss kan inte växa så snabbt som vi annars skulle nästa år på grund av det här.

Jan Herranen vågar sig på några kvalificerade framtidsspaningar. Han är geolog till utbildningen och ser outnyttjade resurser i vår berggrund. Han tror att det inom några år kommer att talas allt mer om cirkulär ekonomi också i energifrågor. En central spelare i det här framtidsscenariot är energibolagen och fjärrvärmeleverantörer.

– Jag är helt säker på att vi kommer att få slut på all "onödig" bränning i samhället, det vill säga all förbränning av kol, olja och torv för fjärrvärme. Med geoenergi kan man bränna en konstant mängd avfall och få energin att räcka till också under kalla vinterdagar.

Herranen menar att geoenergi kan lösa problemet med energilagring. Under största delen av året tas värmen från avfallsförbränningen inte tillvara, eftersom ingen har löst medellång energilagring. Detsamma gäller för stunder då det blåser bra och Finland har ett överskott med elektricitet. Då kunde elektriciteten användas till värme och köras ner i berggrunden.

– Det finns inga andra sätt att lagra massiva mängder energi på. Vår granitiska berggrund är otroligt bra för ändamålet. Vi borde utnyttja berget som ett jättestort batteri.

Fram till för ett par år sedan var nedkylning av lägenheter en icke-fråga. Men exceptionell hetta under flera somrar har fått byggföretagen att satsa på kyla, och speciellt på bergkyla (så kallad passiv kyla).

– För ungefär ett år sedan insåg byggföretagen den verkliga nyttan av bergvärme. Det är nästan gratis att kyla ner fastigheter på sommaren med bergkyla. Värmen från sommaren slår du ner till berggrunden. Samtidigt förbättras effektiviteten för bergvärmen på vintern i och med att marken är varmare.

Nu försöker Rototec sälja in det här tänkesättet till alla stora affärsfastigheter.

– I dagens läge går mycket värmen från kylanläggningar ut i atmosfären. Det skulle vara mycket smartare att köra ner värmen i berggrunden för att använda om vintrarna.

Helsingfors stad har som mål att bli koldioxidneutralt 2030, vilket förstås också ger affärsmöjligheter för Rototec. Borrningsbolaget har tillsammans med staden tagit fram lösningar för att maximera nyttan av geoenergi.

– 50 procent av Helsingfors energi kan komma från marken. Vi har bland annat tittat på hur man kan vinkla borrningen på små tomter. Med vissa regler kan man genom att borra i vinkel utnyttja vägar, parker och andra "döda områden". Dessutom har vi tagit fram en ekonomiskt lönsam modell för hur vi kan borra djupare.

Stora fastigheter och bostadsaktiebolag brukar som mest borra cirka 450 meter djupa energibrunnar. Efter 200 meter blir det svårare och dyrare att borra.

– Om vi ökar djupet till mellan 600 och 1 000 meter kan vi göra Helsingfors koldioxidneutralt i mycket snabbare takt än väntat.