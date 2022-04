Efter två års paus – nu planeras århundradets valborgsfest i Helsingfors

På grund av coronapandemin har det finländska valborgsfirandet varit småskaligt de två senaste åren. Den här våren läggs inte längre stängsel kring Havis Amanda och studenterna planerar århundradets fest.

I år är det Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) som placerar den traditionella studentmössan på statyn på Salutorget. Här slår man på stort. DJ Vicky spelar under mössläggningen, Vik-spexet uppträder och till sist stiger artisten Bess fram på scen.

– Vi har gjort allt större nu när det är två år sen sist. Förra året filmade Hanken när de krönte Manta två veckor innan valborgsafton, men nu gör vi det så som det ska göras och som det gjorts traditionellt sen 50-talet, berättar en ivrig Severi Huuki, som är med i HUS MantaCrew-grupp.

Utanför Porthania på Universitetsgatan är det trängsel nästan två veckor innan valborg. Solen värmer tillräckligt för att påminna om att det finns hopp om fint första maj-väder.

Havis Amandas specialgjorda studentmössa är ute på turné och overallklädda studerande köar för att ta en bild tillsammans med den.

Det delas ut halarmärken för årets festligheter och stämningen är redan nu förväntansfull och uppsluppen. MantaCrew har åkt runt på olika campus med mössan under hela april för att påminna om att valborgsfesten är aktuell igen i år.

– Temat för årets mössläggning är omtanke. Efter två år av att inte kunna träffas som vanligt är det viktigt att ses nu och ta hand om varandra, så det är ett specialtema. Vi ska också vaccinera Manta, vi har redan gett den första sprutan och en medi-studerande ger en boosterdos på vappen, säger Huuki.

Lördag 30.4 Havis Amanda får sin mössa av Studentkåren vid Helsingfors universitet klockan 18 på Salutorget. We Love Helsinki ordnar valborgsdans på Korjaamo. Solidaritetskonsert på Kulturhuset. Söndag 1.5 Akademen sjunger in våren i Kajsaniemiparken. Kören marscherar från Gamla studenthuset klockan 9 och börjar sången i Kajsaniemi klockan 9.30. Arbetarnas valborgsmarsch och torgfest. Shokkelo för barn i Gumtäkts botaniska trädgård.

Teknologföreningen TF är kända för sina fester och hos dem har man längtat efter att få fira vårens viktigaste högtid. Föreningen fyller dessutom 150 i år och tänker kompensera pandemiåren med pompa och ståt.

– Vi har ett sjudundrande program hela veckan. Det är ju tre årskullar som inte deltagit i vappenprogram förr, berättar Malena Österman, som är phuxivator på TF.

Den originella titeln innebär att hon tar hand om förstaårsstuderande, de så kallade fuxarna.

De som sitter med i festkommittén i år har själva aldrig varit med om TF:s valborgsfirande på grund av pandemin och har därför fått fria händer att komma på nya saker.

Det kommer att arrangeras grillpicknick och utanför föreningens lokal inreder man en container som fungerar som myshörna under festveckan.

– Samtidigt vill vi också återuppliva de gamla traditionerna som vi själva också var med på, säger Rasmus Sjöholm, phuxmästare.

I och med att TF fyller 150 har man satsat på att få med såväl studerande från olika årskullar som alumner.

– På själva dagen är det extrasatsat att alla ska inkluderas. Många är ivriga att delta i 150-årsvappen.

Enligt Österman och Sjöholm går hela Otnäs i väntans tider. En del av evenemangen under valborgsveckan hålls hemliga som en överraskning för förstaårsstuderande, men alla är redan taggade på fest.

Malena Österman har jobbat inför festligheterna i ett och ett halvt år. Hon kan fortfarande knappt tro att alla i år får fira utan restriktioner.

– Man har varit på tårna hela tiden men nu börjar det kännas som att det faktiskt blir vappen! Det är en glädjefest men det blir ledsamt att avsluta den här långa tiden, det kommer nog att bli många glädjetårar.

För Severi Huuki blir årets mössläggning också hans sista valborg som studerande. Han började studera produktionsekonomi på Aalto-universitetet 2015 och har sedermera också skrivit in sig på Helsingfors universitet där han studerar datavetenskap. I år blir han färdig.

– One more time. Jag såg reklamen om att vara med i MantaCrew i januari och tänkte why not, ett sista minne.