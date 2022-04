Efter trakasseriutredningen: Nu ska FCEI utreda idrottskulturen i Finland

En ny studie ska ge en verklig bild om kulturen och den nuvarande situationen inom finländsk idrott.

För två år sedan utredde Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI förekomsten av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom finländsk tävlingsidrott.

Resultatet var nedslående: Var tredje kvinnlig idrottare över 16 år som svarade på enkäten hade utsatts för sexuella trakasserier och var fjärde för trakasserier på grund av kön.

Bland de viktigaste aspekterna FCEI:s utredning lyfte fram var att kvinnornas och minoriteternas ställning inom idrotten måste förbättras.

• Läs också: Färsk utredning: Var tredje kvinnlig idrottare utsätts för sexuella trakasserier – sexism och homofobi vanligt inom idrotten

• Läs också: Utredningens ledande forskare: "Trakasserierna är ett jämställdhetsproblem"

På måndagen skickade FCEI ut en ny enkät till Idrottsfinland där de vill undersöka idrottarnas erfarenheter inom finländsk idrott. Studien genomförs i samarbete med cirka 50 idrottsorganisationer. Organisationerna skickar ut en enkät till tusentals idrottare som uppfyller kriterierna för tävlingsidrottare. Studien kommer att slutföras och resultaten presenteras nästa höst.

– De senaste veckornas händelser (skandalen på Olympiska kommittén) och den diskussion dessa har väckt visar på att det finns ett behov av denna undersökning. Vi behöver mer kunskap om vår idrottskultur för att få en verklig bild av den nuvarande situationen, säger Nina Laakso, forskningschef på FCEI i ett pressmeddelande.

– Avslöjandet av incidenter tyder också på en förändring och att olämpligt beteende identifieras och modigt lyfts fram.

FCEI önskar att idrottarna deltar aktivt i studien för att man ska kunna få en så heltäckande bild av situationen som möjligt. Utredningen om trakasserier inom idrotten fick drygt 9 000 svar vilket gav en svarsprocent på 5,6.

– Nu är det viktigt att idrottare genom att svara på enkäten lyfter fram saker som de har upplevt eller observerat, och med hjälp av forskningsinformation kan vi fortsätta att främja och stärka ansvarsfulla aktiviteter, säger Laakso.

Enkäten skickas ut på finska, svenska och engelska och FCEI önskar att också de finlandssvenska idrottarna aktivt ska delta. De finlandssvenska idrottarna hör till en minoritet inom idrotten och är därför i riskgrupp för opassande beteende.

Enkäten skickas via idrottsorganisationer till tävlingsidrottare som är 16 år eller äldre. Idrottarna svarar anonymt på enkäten och uppgifterna behandlas som konfidentiellt material.

FCEI vill skapa en bild av hur idrotten i Finland ser ut för tillfället och därför vill man ha svar om både goda och dåliga erfarenheter inom idrotten. Undersökningen kommer att upprepas vart tredje år och på det sättet skapa en helhetsbild av hur läget förändras över tid.

FCEI upprätthåller ILMO-tjänsten där personer inom idrotten kan anmäla oetiskt beteende anonymt eller i eget namn. All information som kommer in via ILMO-tjänsten behandlas konfidentiellt och varje anmälan behandlas och analyseras för eventuella åtgärder.

Tjänsten Du är inte ensam ger samtalsstöd och vägledning till de som upplevt trakasserier, våld, mobbning eller annat olämpligt beteende inom idrotten.