Efter pappans död – Shiffrin sjunger sig genom sorgen

När alpinstjärnan Mikaela Shiffrins pappa hastigt avled i februari vändes livet upp och ner. Nu använder amerikanskan coronakrisen till att hitta vägen ut från sorgen – genom att gymma, sjunga och dansa. – Jag behöver positivitet, säger hon.

Shiffrin har vunnit den totala världscupen de tre senaste åren och slalomcupen sex gånger på sju år. Men i år blev 25-åringen utan kristallglober. Federica Brignone, Italien, vann totalt och Petra Vlhova, Slovakien, vann slalomcupen.

Skälet är att Shiffrin missade tävlingar när hon åkte hem till Colorado när pappan råkade ut för en olycka, och sedan avled. Och sedan kom coronapandemin och avslutade säsongen i förtid.

– Det är något som har varit nästan omöjligt att förstå. Hjärnan har inte kunnat ta in allt, det har blivit för mycket att processa, säger Shiffrin i en intervju från hemmet i Edwards, Colorado.

Hennes pappa Jeff jobbade som narkosläkare, men hade också en viktig roll i dotterns liv.

– Han var vd för skidåkaren Mikaela Shiffrin, säger hon och tillägger att han hade hand om ekonomin och arbetade dagligen med hennes agent.

Nu finns han med henne i tankarna för att bearbeta sorgen och orka fortsätta.

– Vi behöver positivitet just nu, jag behöver positivitet just nu. Min pappa brukade säga att när man ler frigörs kemiska substanser i hjärnan som gör dig lycklig. Så ibland när man är nere får man "fake it til you make it".

Hon försöker hålla humöret uppe genom att träna på hemmagymmet, sjunga, spela gitarr och dansa.

Shiffrin har också använt våren till att engagera sig mer i välgörenhet. Hon har bland annat skrivit en sång som en del i ett projekt där man skänker skidglasögon till sjukvården. Hon säger att välgörenhetsprojekten håller henne verklighetsförankrad och gör henne tacksam.

– Jag får höra historier som är väldigt upprörande men också väldigt inspirerade, säger hon.

– Och det är inte bara att jag gör bra saker, vilket förstås känns bra, utan det hjälper mig också att ha rätt perspektiv på saker och ting. Typ, "det kunde ju vara värre".