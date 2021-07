Efter pandemin: Mera Balkan i EU?

EU:s ordförandeland har som främsta uppgift att leda ministerrådets möten och pågående förhandlingar med EU-parlamentet och EU-kommissionen.

Utöver ordinarie ministermöten i Bryssel och Luxemburg står ordförandelandet som värd för ett flertal informella ministermöten hemma hos sig. Många ordförandeländer brukar även försöka få till informella toppmöten. Exempelvis arrangerade vårens ordförandeland Portugal i maj ett socialt toppmöte i Porto, medan höstens ordförande Slovenien håller ett toppmöte med länderna på västra Balkan i början av oktober.

Samtliga ordinarie toppmöten hålls dock i Bryssel under ledning av rådets permanente ordförande, för närvarande Belgiens förre premiärminister Charles Michel.

Ordförandeskapet roterar mellan samtliga medlemsländer under ett halvår i taget. Under hösten är Slovenien ordförande, följt av Frankrike och Tjeckien under 2022.