Efter extrem kyla i Texas: 2 600 dollar för en veckas el

Först kom kylan och snön, som slog ut strömförsörjningen i Texas. När elen väl kom tillbaka var den uppemot 300 gånger dyrare än vanligt. "Jag hade ingen aning om att det ens kunde bli så här", säger Dallasbon John Spiggs, som har blivit skuldsatt till sin elleverantör.

John Spiggs anade oråd när elektriciteten började fladdra av sent på söndagskvällen förra helgen. Det omfattande snöovädret hade dragit in över Texas, med temperaturer på under 20 minusgrader.

– Elen slogs av ett par timmar, och kom tillbaka. Och på måndagen var den av i tolv timmar. Sedan kom den tillbaka i ett par timmar, säger han.

Fram till torsdagen pågick elproblemen.

– Jag försökte hålla mobilen laddad och slog på värmen så att inte rören skulle frysa. Jag var uppkrupen i soffan, med så många filtar jag kunde hitta, med mina två husdjur. Jag hade ingen aning om hur länge det skulle pågå, säger han.

Spiggs är landskapsarkitekt och bor i en enrummare i centrala Dallas. Elbolaget Griddy valde han efter en rekommendation från en kompis.

Först kändes det pinsamt. Jag borde ha förstått innan och gjort lite mer research.

– Om du inte använder så mycket el så kan du spara pengar med dem. Jag visste att priserna skulle fluktuera, det kan vara 20 cent per kilowattimme, men jag hade ingen aning om att det kunde bli så här dyrt.

För en veckas el betalade Spiggs 2 600 dollar, motsvarande 2 150 euro. Normalt betalar han 10–15 dollar.

– Först kändes det pinsamt. Jag borde ha förstått innan och gjort lite mer research, säger han.

Men när han förstått att han inte är ensam – amerikanska medier rapporterar om en del som har blivit skyldiga över 10 000 dollar – har skammen förbytts till upprördhet.

Texas elmarknad är även med amerikanska mått unikt avreglerad. Kunder kan välja mellan 220 återförsäljare i ett marknadsdrivet system. En del elleverantörer har rörliga kostnader, så om efterfrågan höjs ökar också priset.

Men få hade visat sig ta höjd för en extremvädersituation. I jakten på låga priser har företag snarare sparat in på vädersäkring och underhåll, enligt The New York Times.

– Avregleringen kan liknas vid att ta bort hastighetsgränser på en motorväg. Det öppnar upp för genvägar som orsakar katastrofer, säger Ed Hirs vid University of Houston, till tidningen.

Elbolaget Griddy har hamnat i skottgluggen, men Spiggs påpekar att Griddy inför ovädret åtminstone hörde av sig till sina kunder med den ovanliga rekommendationen att de borde byta elbolag om de kunde. Förra måndagen gjorde Spiggs ett försök:

– Men då var det för sent att ändra, för alla hade fullt upp med snön. Ingen kunde ta sig ut, jag kontaktade tre olika elbolag, men jag kunde inte byta innan den 22:a, säger han.

John Spiggs riktar – likt många andra – fingret mot den oberoende elnätsoperatören Ercot, som förklarade nödläge den 12 februari och lät det maximala priset per kilowattimme stiga till 9 dollar (7,4 euro), ungefär 300 gånger högre än det normala priset.

– De utnyttjade folk under en kris där många har drabbats. Jag tycker att de borde hållas ansvariga, säger han.

Själv kommer han att försöka betala av räkningarna – Griddy har lagt fram en avbetalningsplan.

– Men det är många som inte kan betala sina räkningar, och många egendomar som har skadats. Jag hoppas att man kan hitta ett sätt att hjälpa dem. Det här är en tid då ekonomin är drabbad till följd av covid och att folk är utan jobb. Det kunde inte ha kommit vid en värre tidpunkt, säger han.