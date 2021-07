Efter bränderna – nu grävs elkablar ner i jorden

Kaliforniens största elbolag, Pacific gas and electric (PG&E), har beslutat att gräva ner drygt 16 000 kilometer av sina elkablar i marken. Beslutet kommer efter att bolagets kablar tros ha orsakat ännu en jättebrand.

Anledningen är de våldsamma bränder som drabbat västra Nordamerika under tidiga sommaren. Några av bränderna har startats av gnistor från elkablar, och det var just kablar från PG&E som låg bakom den jättebrand runt orten Paradise 2018 som kostade 86 människor livet.

Utrustning från företaget tros även ligga bakom en pågående storbrand, Dixie kallad, efter att ett träd fallit över en elektrisk ledare samma dag som branden startade.

– Vi åtar oss att genomföra en av de största infrastrukturprojekten i vår delstats historia, säger vd:n Patti Poppe på en presskonferens.

– Och vi börjar nu, i dag, fortsätter hon.

Hela projektet, där 16 000 kilometer (10 000 engelska mil) ska grävas ner, väntas ta ett årtionde och kosta tiotals miljarder dollar.

Hittills i år har bara i Kalifornien över 121 000 hektar land och skog brunnit. Det är långt mer än under samma period i fjol, vilket var det värst branddrabbade året i modern tid.

Den största just nu pågående branden, Bootleg i Oregon, som är 160 000 hektar stor, startades dock av ett blixtnedslag. Det meddelade utredare på onsdagen. Den branden har förstört minst 67 hem och 100 andra byggnader. 2 200 personer kämpar för tillfället med Bootlegbranden.

Just nu härjar nästan 80 bränder i västra USA och i Kanada ytterligare omkring 300. Där kallades under onsdagen 470 militärer in för att bistå de redan utsända militärerna och brandbekämparna i släckningsarbetet.