Sebastian Strandvalls före detta lagkamrat dömd till döden i Iran

Mun ystävä, entinen joukkuekaveri ja kämppis Amir Nasr on pidätetty ja tuomittu kuolemanrangaistukseen. Yksin, mun ääni on heikko. Pyydän kaikkia mun seuraajia, please be his voice🙏 @FPAFinland @SRtRC_Finland https://t.co/68m7ltBqzZ