Nio döda efter explosion på irländsk bensinmack

Räddningspersonal fortsätter gå igenom bråten efter explosionen, men enligt polisen väntas inte fler döda hittas efter händelsen i grevskapet Donegal.

Åtta skadade personer vårdas på sjukhus.

Explosionen inträffade under fredagen, då tre döda kunde konstateras. Under natten till lördagen bekräftades ytterligare fyra döda och senare under dagen två till.

Orsaken till explosionen utreds.

Irlands premiärminister Micheál Martin säger att lördagen är en av de "mörkaste dagarna för Donegal och hela landet".

– Människor över hela ön kommer att bedövas av samma känsla av chock och total förödelse som Creesloughs folk efter denna tragiska förlust av liv, säger han.

Litet samhälle

Runt 400 människor bor i samhället Creeslough, som ligger knappt fem mil från gränsen till Nordirland. Bensinstationen ligger på väg N56.

Räddningspersonal från Irland och Nordirland söker tillsammans med sökhundar igenom bråten efter explosionen.

I byggnaden där explosionen inträffade låg samhällets huvudbutik och postkontor. Två intilliggande bostadshus har rasat och en fasad på en annan intilliggande byggnad har kollapsat.

"Som en bomb"

Kieran Gallagher, vars hus ligger cirka 150 meter från platsen, säger att explosionen lät som en "bomb".

– Jag var i mitt hus vid tidpunkten och hörde explosionen. Jag visste direkt att det var något – det var som en bomb som exploderade, säger han till BBC.

I ett uttalande skriver det närliggande Letterkenny universitetssjukhus att det rör sig om "en allvarlig incident som involverar flera skadade personer som behöver omedelbar hjälp", skriver BBC.

Universitetssjukhuset gick upp i stabsläge och behandlar händelsen som en storskalig nödsituation.