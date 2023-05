Helsingforsregionen leder fallet på bostadsmarknaden

Priserna på gamla aktiebostäder sjönk med 6,2 procent i Finland på ett år. Det visar Statistikcentralens uppgifter för bostadsmarknaden i april.

I Helsingfors och Esbo var fallet något större än i övriga landet, drygt 7 procent.

Den höga inflationen bidrar också stort till att värdet på bostäderna faller. I Helsingforsregionen föll realpriserna, priserna justerade för inflationen, med kring 15 procent på ett år.

Nedgången under det senaste året är det brantaste på 30 år i Finland, rapporterade Hypoteksföreningen i sin rapport förra veckan.

Värdet på gamla aktielägenheter har rasat Helsingfors, minus 7,3 procent på ett år. Minus 14,1 procent när man också beaktar inflationen. Esbo och Grankulla, minus 8,3 procent (-15,1). Vanda, minus 4,5 procent (-11,5) Åbo, minus 4 procent (-11). Källa: Statistikcentralen, preliminära uppgifter för april

Statistikcentralens uppgifter för april visar samtidigt att det finns tecken på att prisfallet kanske mattats av något under våren. Nedgången under de senaste månaderna är något mindre än under fjolårets sista månader, och ställvis har priserna vänt uppåt.

Sparbanksgruppen skriver på tisdagen att den ser tecken på att marknaden piggnat till under våren, efter det som gruppen kallar för en krasch under hösten.

En återgång till en mer normal marknad sker ändå först när Europeiska centralbanken slutar höja räntorna, tror Sparbanksgruppen som rapporterar att affärerna med nya bostäder fallit med nästan 80 procent under årets fyra första månader, jämfört med samma period i fjol. Motsvarande nedgång för gamla bostäder var drygt 30 procent.

Realpriser Realpris är ett pris som räknats utifrån priserna under ett visst basår och där effekterna av förändringarna i den allmänna prisnivån har avlägsnats. Med den nuvarande inflationen på kring åtta procent innebär det att bostadspriserna ska ha stigit med åtta procent på ett år för att bostädernas värde ska ha behållits på samma nivå. En lägenhet som kostat 200000 euro för ett år sedan ska nu kosta 216 000 för bibehållet värde.

