Finlandssvenska gospelkörer hedrar amerikansk pionjär som inspirerat Bob Dylan och Elvis Presley

På lördag äger en stor gospelkonsert rum i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors. Konserten To God Be The Glory hedrar den amerikanska gospelsångaren och låtskrivaren Andraé Crouch.

Sex finlandssvenska gospelkörer medverkar: Jacob Gospel, Ichtys, His Master’s Noise, Amigo Choral, Good News och Wasa Gospel framför både egna stycken och Crouchs repertoar med nästan 200 sångare på estraden.

– I His Master's Noise har vi länge funderat på en konsert där vi tillsammans med andra körer skulle framföra Andraé Crouchs musik. Det blev aktuellt eftersom han i fjol skulle ha fyllt 80. Vi kommer att sjunga åtta stycken av Crouch, säger His Master's Noise dirigent Simon Djupsjöbacka.