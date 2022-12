HBL:s julkalender lucka 9: Till denna plats med ovanligt namn förirrar man sig inte ens av misstag

De här gränsbevakarna och deras hund har tillbringar en stor del av sina arbetsdagar ute i naturen.

Tillsammans kan vara ute på flera dygns långa turer där de inte nåbara per telefon eftersom mobiltäckningen är dålig.

När vi åkte omkring i en av gränsbevakningens stora fyrhjulsdrivna bilar till den här platsen blev det också väldigt tydligt att det här inte är något ställe dit man råkar förirra sig till av misstag och att naturen utgör ett effektivt hinder, minns HBL:s reporter Annica Lindström.

– Snön hade precis smultit och vägarna var väldigt leriga och ställvis översvämmade. Gränsbevakaren sade till oss att lyfta upp alla saker från bilens golv och lyfta upp fötterna om vattnet kommer in på golvet.

Under besöket fick vi också en genomgång varifrån platsens ovanliga namn kommer.

– Det var en otroligt vacker plats vid en älv där isen precis gått och man kunde känna historiens vingslag när man gick in i några av de små byggnaderna som hade restaurerats.

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som vet var bilden är tagen. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 11.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svar på lucka 8: Bilden är tagen i hjärtat av framtidens Finno, den urbana och havsnära stadsdelen som på sikt ska bli ett klimatsmart bostadsområde för 17 000 Finnobor. Här öppnade nyligen en ny metrostation.

Läs hela reportaget här: Finno byggs på höjden – här möts fåglarnas våtmarker med tätbebyggda stadskvarter