HBL Debatt: Tro inte på ständig tillväxt

Statistikern och ekonomen Nicholas Georgescu-Roegens grundläggande insikt var att all produktion av ekonomiskt värde motsvaras av en förskingring av naturens resurser (The Entropy Law and the Economic Process, 1971). Insikten är elementär och manar oss att införliva naturen och uttryckligen fysiken i en teknisk-ekonomisk framtidskalkyl. Sedan 1700-talet har vi förbisett att tillväxten levt på tidigare miljoner års samlade överskott av energi – en gigantisk koldioxidsänka.

I den allmänna villfarelsen att det är specifikt tekniken som drivit utvecklingen har vi blundat för att modern teknik inte hade blivit till utan fossil energi och för att vår ekonomiska tillväxt inte hade skett utan fossilteknik. Teknikerna har behövt handelsförbindelser för att kunna tillgodogöra sig globala resurser (läs: billiga råvaror) för sin teknik. Ekonomerna har behövt teknologin – och humant arbete – för att producera allt mer avancerade (läs: dyrare) varor för sin världshandel.

Billiga resurser har i detta globala ojämna utbyte (ecologically unequal exchange) ackumulerat egendom till det teknisk-ekonomiska komplexets ägare.