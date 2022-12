HBL:s julkalender lucka 19: Ett historiskt besök på historisk plats

Jubileet till ära träffades republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio samt den svenska kungen Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Kungen konstaterade under det historiska besöket att han är den första svenska kung som avlagt ett officiellt besök på den här platsen.

HBL:s Annika Hällsten följde med besöket och kan berätta följande om bilden:

– Här berättar Jenni Haukio för drottning Silvia att platsen (där fruarna befinner sig på bilden) påminner om Sveaborg.

Svar på lucka 18: Mark Levengood står vid Norra Esplanaden där hans mormor ägde en affär. Affären sålde kockrockar och städrockar och Mark tillbringade mycket tid med mormor här. Syateljén låg i andra våningen.