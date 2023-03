Manner efterträdare fick inte fason på Brynäs

Storklubben Brynäs är på dekis och trots initiala försäkringar om motsatsen fick Manner inte förtroendet att hitta vägar ut ur krisen.

Med bara två dagars förberedelser stod Ove Molin i båset i stället för Manner. Till hjälp har den förre storspelaren Anders "Masken" Carlsson, Jörgen Sundqvist, Anthon Hansson och Johan Holmqvist.

– Vi har gjort vad vi kan för att pumpa in energi i laget, sade Molin till C More inför kvällens match.

Mikko Manner fick sparken från Brynäs.

Tidigt ledningsmål

Energipåslaget var påtagligt, om än kortvarigt. Greg Scott styrde in 1–0 i spel i fem mot fyra efter 5.43, på Samuel Johannesson skott, men efter den rivstarten vände matchen och det var mest Malmö för hela slanten fram till slutet av den andra perioden.

Läckert framspelad av Emil Sylvegård kvitterade lagkaptenen Fredrik Händemark några minuter efter Scotts ledningsmål. Händemark hade en kväll i händelsernas centrum, minst sagt.

Bara 23 sekunder efter Oliver Lauridsens 1–2-mål (6.05 in i andra perioden) skickade Händemark med ett välplacerat handledsskott in 1–3 bakom Jussi Olkinuora.

– Vi styr och ställer och gör en mycket bra andraperiod. Vi är aktiva och intensiva i offensiv zon. Det ska vi fortsätta med, sade Malmös tränare Tomas Kollar till C More.

Med 1.41 kvar fastnade domarna länge framför bildskärmen. Godkänt mål eller inte för Brynäs efter en ytterst rörig situation i Adam Werners målområde?

Hannes Björninen, sist på pucken, fick till slut grönt ljus och Brynäs den nödvändiga reduceringen inför den sista perioden.

Sylvegård skadad

Kort senare haltade Marcus Sylvegård, Malmös poängkung, in i båset med vad som såg ut som en knäskada. Han spelade inte mer i matchen.

Brynäs jagade intensivt en kvittering i slutperioden. I stället stötte Lukas Wernblom in 2–4 efter 10.56. Det var han sitt första mål i Malmötröjan. Det andra i SHL-karriären kom med 1.50 kvar – i tom kasse.

– Det var på tiden, kan man lugnt säga. Det var skönt. Vi var redo mentalt, jobbade oss in i matchen och tog över totalt, tycker jag, säger Wernblom till C More.

Grundseriejumbon har hittat formen i slutet av säsongen. Segern var den sjunde raka.

Kvalserien avgörs i bäst av sju matcher.