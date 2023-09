Hradecky, Ivanov och Schüller finska toppar

Lukas Hradecky 9

Att han är en världsmålvakt visade han än en gång. Leverkusenkeepern gjorde några riktigt svettiga räddningar och höll Finland med i matchen. Inte långt ifrån att få en hand på Højbjergs segermål.

Nikolai Alho 8 62 min Pyry Soiri

Alhos främsta styrkor finns i spelet uppåt men det är främst den defensiva biten han blivit bättre på under senare år. Slet oerhört på sin kant och försökte också komma framåt i banan.