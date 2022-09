Richard Nordgren: Dödshot mot politiker är oacceptabelt

Den man som högg ihjäl Ing-Marie Wieselgren på öppen gata i centrum av Visby under Almedalsveckan hade egentligen Centerledaren Annie Lööf som mål. Hon dödshotades också under valrörelsen i Jönköping. Ett fullständigt förryckt beteende i en nordisk demokrati.

Att Annie Lööf har stuckit ut hakan under sina elva är som partiordförande för Centern är ingen nyhet. I den valrörelse som avslutades i söndags ställde hon sitt borgerliga mittenparti i samma led som den nu avgångna socialdemokratiska statsministern i stället för att gå tillbaka till de gamla Allianspartierna. Hon har varit den enda av de borgerliga partiledarna som har vågat kritiserat Sverigedemokraterna och deras politik där Sveriges problem till syvende och sist endast beror på invandringen, invandringens kostnader och den kriminalitet som invandringen har skapat.

Väljarna straffade Centern och Annie Lööf vid valurnorna. Ett i det närmaste katastrofalt val jämfört med valet 2018.

Det var speciellt i det traditionellt starka fästet – landsbygden – som Centern förlorade, till Sverigedemokraterna.

Annie Lööf har under sina drygt elva år som partiledare fört partiet mot en mittenfåra som inte existerar i svensk politik. Åtminstone inte just nu. Sverige har polariserats i två block och det finns inte en plats för ett parti som vill föra ”det breda samtalet”. Kompromissviljan eller viljan att föra samtal över blockgränserna är i det närmaste obefintlig.

Centerpartiet är ett borgerligt parti men under Annie Lööfs tid som ordförande har partiet fjärmat sig från den politik som fördes under Alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern). Den främsta orsaken till brytningen med de andra Allianspartierna är Sverigedemokraterna och deras hårdföra retorik. När Ulf Kristersson förde in SD i finrummet stod Annie Lööf fast vid sin kritik. På sociala medier utmålades hon som en fiende till populistpartiet. Deras ”satirkanal” på Youtube SD Riks framställde henne som en demon. Jimmie Åkesson ansåg att orsaken till det var Annie Lööfs ”höga tonläge”.

Att hon sedan utsågs till måltavla för en sinnesförvirrad 33-åring med kopplingar till nynazister är inte Sverigedemokraternas fel. Att retoriken och tonfallet har hårdnat och meningsmotståndare kan utpekas som förrädare har att göra med att retoriken i politiken har hårdnat. Där har SD definitivt en orsak att se sig i spegeln.

Själv säger hon att hot och våld har påverkat familjen väldigt mycket.

Dödshot hör inte hemma i en nordisk demokrati, hur mycket åsikterna än delar. Det är oacceptabelt.

Annie Lööf får återgå till att vara mor igen. När hon meddelade om sin avgång sa hon att den äldre dottern kunde visa henne sin skola. Något som hon inte hunnit med eftersom politiken och valrörelsen har tagit upp så mycket av tiden.

Svensk politik förlorar en rakryggad politiker som orädd har stått upp för sin sak, debatterat hårt men rättvist och som har tagit konsekvenserna av partiets valförlust.

För Centerpartiet kommer det att bli tufft att hitta en politiker av Lööfs kaliber att leda partiet i opposition.