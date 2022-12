Pojken från slummen trollband en hel värld

Om Pelé är bäst genom alla tider är en irrelevant diskussion. Han är en av de bästa och att jämföra spelare från olika epoker är lika vanskligt som onödigt. Han är definitivt en av de största. Och en spelare som för evigt kommer att förknippas med artisteri, dribblingar, spänst, flexibla höfter, en fantastisk förmåga att röra sig rätt och att förutse situationerna före motståndarna. Och med att göra mål. Massvis med mål.

Pelé var dessutom den stora galjonsfiguren då fotbollen också slog igenom med dunder och brak i tv. VM i Sverige 1958 innebar det stora genombrottet för Pelé. Brasilien vann sitt första VM-guld efter en mäktig och underhållande insats. Det var här grunden för Joga Bonito lades. Ända sedan dessa dagar har brasiliansk landslagsfotboll förknippats med estetik, finess och högt underhållningsvärde. Alltid har inte dessa kriterier uppfyllts men i fotbollstokiga Brasilien har folket haft ett visst överseende med det om gnetspelet gett framgång.

Pelé är hur som helst för evigt förknippad med artisteri på hög nivå. VM-guld 1958 blev det och fyra år senare upprepade brassarna bedriften även om det då bara blev ett mål och ett par matcher för Pele som skadades i gruppspelet. 1966 tilläts motståndarna sparka Pelé sönder och samman men mästaren skulle få sista ordet 1970 då Brasilien vann för tredje gången inom tolv år. Den upplagan av Brasilien är en av alla tiders bästa.

1970 hade tv och färg-tv slagit igenom globalt och scenerna på Pelé i de karakteristiska gulblå brasilianska färgerna etsade sig fast på fotbollsvännernas näthinnor världen över. De bilderna finns fortfarande kvar bland dem som upplevde Pelé live.

Senast där blev Pelé den första riktigt stora globala stjärnan inom fotbollen även om grundarbetet gjorts under hela 1960-talet då han med dåvarande jätteklubben Santos reste jorden runt för att spela uppvisningsmatcher.

En del kritiska röster gällande Pelés storhet har höjts då det gällt just hans klubbtillhörigheter. Han var Santos trogen hela vägen innan han på "ålderns" höst gjorde en sista lukrativ avstickare till New York Cosmos, klubben som med enorm stjärnglans med Pelé och Franz Beckenbauer, gjorde sitt till för att den europeiska versionen av fotboll på allvar skulle landstiga i USA. Både Cosmos och ligan försvann rätt snabbt och föga trodde väl ens Pelé att det skulle ta långt in på 2000-talet innan USA och Kanada hade en en liga som kunde tas på allvar. Pelé som spelare var hur som helst kung också i New York under ett par år innan han tackade för sig. Fanns inte en populär klubb eller restaurang som Pelé skulle ha missat då han njöt av tillvaron i det stora äpplet.

Att Pelé aldrig valde att flytta till Europa, ett massivt intresse fanns för hans tjänster, berodde på flera saker. Santos var en toppklubb också i jämförelse med de europeiska storheterna, lönen var skyhög, laget reste jorden runt till nya intressanta platser och pojken från slummen var brasilianare ända in i ryggmärgen.

Något som också gjorde honom oerhört populär i hemlandet. Trots att Pelés levnadsstandard naturligtvis befann sig på en helt annan nivå än gemene landsmans fanns det något folkligt över honom som alltid gick hem. Bakgrunden som pojken från slummen gjorde sitt till där och hans leende kunde avväpna vem som helst.

Och så är det skäl att komma ihåg att Brasilien åren 1964–1985 styrdes med järnhand av en hårdför och inte sällan grym militärjunta som till varje pris ville ha kvar Pelé i hemlandet som ett pr-vapen av rang. Pelé kritiserade aldrig juntan och har kritiserats för det men att kritisera styret var förknippat med livsfara.

Efter den aktiva karriären var Pelé en riktig mångsysslare. Han medverkade i ett tiotal filmer, Espace to Victory med Michael Caine och Sylvester Stallone i ett par av de ledande rollerna, är väl den mest kända. Han jobbade som goodwillambassadör för Unesco, som ambassadör för FN med ekologi och miljö som huvudteman och han hann också med att vara idrottsminister i Brasilien på 90-talet.

Pelé hörde till det där tämligen sällsynta epitetet av människor som alltid var inbjuden. Till allt och alla. Populariteten rasade aldrig i hemlandet och hans begravning i hemlandet kommer att bli ett spektakel av rang. Alla är inbjudna. Precis som Pelé alltid var.

Pelé hade en karisma som få.

Pelé, eller Edson Arantes do Nascimento, blev 82 år gammal.