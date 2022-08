Hettan hotar döda österrikarnas kära innanhav

En knapp timmes bilresa från Wien, mitt bland de mjuka kullarna och vinodlingarna i det österrikiska förbundslandet Burgenland finns en unik naturmiljö som få turister från Norden känner till.

Det är Österrikes till ytan största sjö, Neusiedler See. Sjön som med en yta på 315 kvadratkilometer är större än Näsijärvi kallas wienarnas eget innanhav. Den är en stäppsjö som är bara mellan en och två meter djup, men som längst är den hela 36 kilometer och på bredaste stället 12 kilometer. Här finns Österrikes enda fyrtorn, som visar vägen för dem som har vågat sig ut på sjön under stormiga nätter. För det blir ofta höga vågor när vinden från den pannoniska stäppen blåser in över sjön.

Älskat utflyktsmål

Neusiedler See är ett älskat utflyktsmål för wienarna, som annars inte har särskilt många möjligheter till badliv, segling och annan vattensport. Sjön är träningsbana för det österrikiska nationella seglingsmanskapet som har vunnit flera olympiska medaljer.

Mellan de små orterna vid sjön går det färjor och sightseeingbåtar tar turister på timslånga färder runt sjön. På vintrarna brukar de grunda vikarna frysa till åtminstone för ett par veckor och då kommer barnfamiljer och skolklasser dit för att åka skridskor på riktigt i naturen i stället för på konstisbanan invid Rådhuset i Wien.

Men nu är idyllen hotad. Alarmerande rapporter säger att den ihållande torkan och det allt varmare klimatet gör att vattnet avdunstar i allt snabbare takt. Neusiedler See har inga naturliga tillflöden utom ett par små bäckar, och är helt beroende av regn för sin existens.

Neusiedler See Storlek: 315 kvadratkilometer, varav 240 i Österrike, och 75 i Ungern. Största längd 36 km, bredd 12 km. Medeldjup: 1,5 meter. Stränderna utgör Europas näststörsta sammanhängande vassområde efter Donaudeltat. Vattnet är salthaltigt (bräckt) och i sjön finns över 30 fiskarter, bland annat gös, gädda, karp och mal. Sjöns östra och södra delar är nationalpark och österrikiskt-ungerskt naturskyddsområde. Uttorkad 1865–1871.

De senaste åren har det varit nederbördsfattiga vintrar och torra och heta somrar, vilket har lett till att vattennivån nu är exceptionellt låg. Det meteorologiska institutet i Wien varnar för att den grunda sjön kan komma att torka ut om den här väderlekstrenden fortsätter. Det har redan hänt åtminstone en gång tidigare i historien, då sjön i sex år 1865–1871 var helt uttorkad.

Förödande följder

Vad det här skulle betyda i dagens värld är lätt att föreställa sig. Följderna för turismen, en viktig faktor i den lokala ekonomin, vore förödande.

Livskvaliteten i regionen skulle försämras dramatiskt. Vittnesmål från den stora torkan 1865 berättar om en fruktansvärd stank som låg över trakten i flera år när fiskarna dog och låg och ruttnade på bottnen med annat biologiskt avfall allteftersom vattnet försvann.

När man kommer in i den lilla staden Neusiedl upplyser en skylt att sjön finns på Unescos världsarvslista.

Inte att undra på att den oroande utvecklingen i år med rekordlågt vattenstånd har väckt stor uppmärksamhet. ”Experter säger: Så här illa ligger det till med Neusiedler See”, ”Hetta: Neusiedler See är grundare än någonsin” är bara två exempel på bekymrade löpsedlar de senaste veckorna.

Jag åker till sjön för att se läget med egna ögon. Vid infarten till den lilla staden Neusiedl står en skylt som stolt förkunnar att sjön finns på Unescos världsarvslista. Men hur länge till? I Podersdorf stannar jag för att beundra det lilla vackra fyrtornet. Här kan man tydligt se hur vattnet har sjunkit. Badstranden har blivit mycket större och en holme 20 meter utanför stranden som tidigare var fristående är nu förenad med fastlandet.

Svårt att tro

På kajen träffar jag paret Schermann, som i många år har kommit hit på semester. Fru Ursula visar på en sandbank som håller på att dyka upp på ett ställe i hamnen där man tidigare kunde simma. Men trots allt kan varken hon eller hennes man tro att sjön skulle kunna torka ut, den ser alltför stor och mäktig ut. Andra som jag talar med är lika skeptiska mot domedagsprofetiorna. Astrid från Wien säger att det här är wienarnas paradis och att det aldrig kommer att försvinna, fastän vattennivån ibland sjunker. Den stiger väl igen när det börjar regna!

Ursula Schermann visar var man förr kunde simma i sjön.

Men de som är beroende av turismen för sin existens är ändå mycket oroliga. En skeppare som vill vara anonym säger att färjetrafiken har försvårats, det händer allt oftare att färjornas propellrar fastnar i bottendyn. Restaurang- och hotellägare vill inte alls uttala sig, vilket man kan förstå. Ju fler dåliga nyheter i pressen, desto färre turister. Och man kan redan se följder av den negativa uppmärksamheten i medierna. I år ligger uthyrningen av segelbåtar mer än hälften under den normala nivån.

Sjuårscykler

Hur stort är hotet mot sjön? Finns det faktiskt en risk att den torkar ut och vad kan göras för att förhindra det? Jag fortsätter färden till Burgenlands huvudstad Eisenstadt, där jag träffar mannen som borde kunna ge svar. Christian Seiler är chef för Burgenlands vattenplaneringsmyndighet och en av Österrikes främsta experter på Neusiedler See.

Han säger att läget visserligen ger anledning till oro men att det ingalunda är hopplöst. Mikroklimatet kring sjön rör sig i sjuårscykler mellan fuktiga och torra perioder och vi är just nu mitt inne i en torrperiod. Normalt sett borde vi efter detta vara på väg mot mera fuktigt väder. Men det som bekymrar honom och hans kolleger inom meteorologi och ekologi är att vattennivån har sjunkit extremt mycket, vilket beror på den ihållande hettan och torkan, som i sin tur är effekter av klimatförändringen. Man har också sett att vattentemperaturen de senaste åren stigit med i medeltal 1,2 grader och det kan medföra att en del fiskarter försvinner från sjön.

– Om klimatförändringen bryter sjuårscykeln mellan fuktiga och torra perioder och leder till generellt mindre nederbörd kan det faktiskt innebära en potentiell dödsdom för Neusiedler See. Men det kommer vi aldrig att tillåta, säger Christian Seiler.

Vatten från Donau en räddning?

I samarbete med grannlandet Ungern, som äger den södra stranden av sjön, har man planer på att leda vatten från Donau till sjön om läget förvärras ytterligare. Men det läget är ännu långt borta. Just nu vidtar man andra praktiska åtgärder för att trygga trafiken på sjön. Muddringsarbeten i hamnarna börjar i oktober.

Planen på att leda vatten från Donau låter som en bra lösning, men den har också stött på kritik. Världsnaturfonden avråder med hänvisning till att vattnet i Donau har en helt annan kemisk sammansättning än vattnet i Neusiedler See, vilket kan leda till att sjöns ekologiska balans rubbas.

Neusiedler See är ett älskat utflyktsmål för wienarna och har en stor betydelse för turistnäringen i området.

Christian Seiler tillbakavisar de farhågorna och säger att det i vilket fall som helst bara är relativt små mängder vatten som behövs för att stabilisera vattenytan på acceptabel nivå. Dessutom består vattnet i sjön inte helt och hållet av regnvatten: 18 procent av vattenvolymen kommer från de små bäckarna som flyter ner i sjön och vattnet från Donau är tänkt att ersätta det om bäckarna torkar ut.

Hettan slår emot mig när jag stiger ut på gatan. Just nu är det kring 30 grader men långtidsprognosen förutspår värmeböljor med upp till 40 grader de kommande veckorna.

Det är semestersäsong och fler österrikare än tidigare väljer att semestra i hemlandet. Många vandrar i bergen eller åker till någon av de fina alpsjöarna för att leva badliv. Där märker man knappast någon skillnad jämfört med tidigare, förutom att de heta dagarna har blivit fler.

Men Neusiedler See är ett konkret exempel på hur vår miljö kan förändras dramatiskt på grund av klimatförändringen. Sjön kommer visserligen att överleva och fortsätta att vara ett attraktivt turistmål, men sannolikt bara tack vare våra tekniska ingenjörskonster.