Kipchoge putsade världsrekordet – så här fort sprang han 42 kilometer

Kipchoge har visserligen varit under den magiska tvåtimmarsgränsen en gång men det loppet hade inte officiell status och räknas inte. På söndagen såg han ut att vara på väg under två timmar då den dubble OS-guldmedaljören i sällskap av etiopiern Andamlak Belihu sprang halva sträckan på under en timme. Belihu tappade dock på andra varvet, Kipchoge sprang sista tredjedelen ensam och kunde inte riktigt hålla samma tempo.

Kipchoge avverkade första 10 000 meter på 28.23. I FM-tävlingarna har det inte noterats en snabbare segertid sedan 1988 då Martti Vainio vann på 28.30.06.

Halvvägs klockades han för 59.51. Kilometerfarten över 42 195 meter blev 2.52. Han avverkade varje hundring på 17 sekunder.

Kipchoge har vunnit femton av de sjutton maratonlopp han ställt upp i. På meritlistan finns tio stora titlar, bland annat två OS-guld. 37 år ung ser han inte slutet på karriären.

– Mina ben känns fortfarande lätta. Och ännu viktigare är att jag känner mig så fräsch mentalt, säger Kipchoge i segerintervjun.

– Min familj sporrar och stöttar mig. Idrotten förenar.

Etiopiskan Tigist Assefa vann damklassen på ypperliga 2.15.37, den tredje snabbaste noteringen på damsidan. Hon putsade sitt personbästa med hyfsade 18 minuter.