Försvarsminister Antti Kaikkonen blir pappaledig

Den 6 januari blir försvarsminister Antti Kaikkonen (C) pappaledig, meddelar han på Twitter. Pappaledigheten kommer att pågå i januari och februari. Under den här tiden ersätts Kaikkonen av en vikarie på försvarsministerposten.

”Också då kommer fosterlandets säkerhet att vara i goda händer. Barn är små bara ett ögonblick, och jag vill minnas det också från annat än bara fotografier”, skriver Kaikkonen.

Enligt nyhetsbyrån STT kommer Centerns partiordförande Annika Saarikko att föreslå att Kaikkonen ersätts av näringsminister Mika Lintilä (C) under ledigheten, som under den här tiden skulle sköta två ministerposter.

Processen kring Finlands ansökan om medlemskap i Nato pågår för tillfället, och Finland inväntar fortfarande Ungerns och Turkiets ratificeringar. Ungern har uppgett att ratificeringen kommer att ske i början av året.

Enligt Kaikkonen borde hans pappaledighet inte ha någon betydelse för processsen.