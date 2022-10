Det saknas tio procent

Det var mer besvikna miner än mungiporna uppåt efter 94 minuters spel i Tölö. Hos hemmalaget vill säga. Ludogorets spelare tog det hela med den fattning en klubb som nästan alltid återfinns i de här sammanhangen kan göra.

— 1-1 återspeglar matchen väldigt väl. Det var var jämnt ute på planen och matchen kunde ha slutat lite hur som helst. Båda lagen hade sina chanser, säger Ludogorets Ante Simundza.

Simundzas analys var lätt att instämma i. Men samtidigt satt den där aningen beska eftersmaken fast i HJK-spelarnas gommar då de kastade i sig lite sportdryck, bananer och nötter efter match för att omedelbart inleda återhämtningen inför söndagens match mot Haka då HJK kan säkra guldet.

HJK gjorde alldeles tillräckligt för att ta få med sig tre poäng och på allvar blanda sig i kampen om i främsta hand tredje plats i gruppen som ger en plats i slutspelet i Conference League på nästa års sida.

HJK:s uttalade målsättning är att varje år vinna FM-guld och hävda sig i Europa. I klarspråk att ta sig till gruppspelskedet i Conference eller ännu hellre Europa League. Champions League är och förblir utopi.

HJK:s bästa spelare mot Ludogorets, Perparim Hetemaj, gjorde över femton år utomlands innan han återvände hem till HJK och han om någon vet vad som krävs för att HJK ska kunna ta följande steg. Ett steg som skulle innebära att börja vinna matcher som den hemma mot den bulgariska mästarklubben.

— Vi har gjort det bra i alla tre matcher i gruppspelet. Vi vill ha mycket direkt men det är en utvecklingsprocess för oss med. Vi vill framåt och vi vill klara oss bättre men det gäller att ta steg för steg. Visst kunde vi ha vunnit den här matchen om vi avslutat lite bättre, säger Hetemaj.

Att göra mål är den enskilt mest krävande och svåraste delen av fotboll. Att HJK skapar ett koppel kvalificerade chanser mot ett så bra lag som Ludogorets är glädjande. Nästa steg är att börja sätta lägena med högre procent.

Utvecklingskurvan pekar ändå åt rätt håll och det var väldigt få som på allvar trodde att HJK skulle kunna blanda sig i kampen om avancemang från gruppen med Real Betis, Roma och Ludogorets. Och spelmässigt har HJK stått upp bra i alla tre matcher.

— Det är klart att läget är svårt. Bortamatcher på den här nivån är alltid ruskigt svåra. Vi har en poäng och måste plocka rätt många poäng för att kunna drömma om avancemang.

Nästa chans kommer mot Ludogorets nästa vecka. Om HJK vill få med sig något från Razgrad måste avsluten hålla högre klass. Och det där med avslut är som bekant inte alldeles lätt. De visade också matchen på torsdagen. HJK kom nära men nära räknas inte. Fem eller tio procent saknas. Och just de procenterna är de svåraste att ta in för att den finska storklubben på sikt ska kunna närma sig exempelvis klubbar som just Ludogorets.