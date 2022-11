Klasskampens hårda skola

Fackbok Sture Lindholm & Cecilia Toivanen: Ekenäs universitet – Där inbördeskriget inte slutade 1918. Proclio, 2022

Historieläraren och -forskaren Sture Lindholm har tillsammans med historikern Cecilia Toivanen skrivit en bok om fängelset och tvångsarbetsinrättningen som upprättades i Dragsvik efter inbördeskriget 1918. Lindholm har redan under de senaste årtiondena utmärkt sig som Svenskfinlands främsta populärhistoriker, och han har bland annat författat flera böcker om inbördeskriget utifrån ett västnyländskt perspektiv. Boken som skildrar fånglägret i Dragsvik 1918 hör till hans främsta historieverk och har nått ut till en nationell och internationell publik. Därför förefaller det sig naturligt att Lindholm tillsammans med Toivanen tar sig an och skriver fortsättningen på Dragsviks historia, en historia som står i direkt anslutning till inbördeskriget.

Tillsammans levererar de två författarna ett mycket välskrivet bokverk, där de tycks ha vänt på varje sten för att lyckas skapa en historia från insidan av Ekenäs tvångsarbetsinrättning under 1920-talet.

Dragsviks kasernområde som ursprungligen byggdes av den ryska krigsmakten och verkade som rysk militärbas under första världskriget blev som bekant fångläger för de röda efter inbördeskriget. Sjukdomar, livsmedelsbrist och usla sanitära förhållanden ledde till massdöd bland fångarna under sommaren 1918. I och med de första amnestierna släpptes många fångar, men de röda män som tilldelades längre och ovillkorliga tukthus- och fängelsestraff skulle bland annat koncentreras till Dragsvik. Medan fångarna från 1918 blev färre vartefter många frigavs skulle en ny grupp av fångar träda in genom fängelsets portar.

Politiskt fängelse

Under 1920-talet blev Dragsvik en tvångsarbetsinrättning och fängelse för dömda finländska kommunister och vänstersocialister. Med andra ord var Ekenäs tvångsarbetsinrättning ett politiskt fängelse och som bokens underrubrik antyder var det här som den bittra politiska kampen mellan de vita och röda fortsatte under årtiondena efter inbördeskriget.

Bokens huvudrubrik ”Ekenäs universitet” syftar på det uttryck som snart etablerades på vänsterhåll. Vistelsen i fängelset blev för kommunisterna klasskampens hårda skola. För finskspråkiga hade Ekenäs en negativ klang då den förknippades med tvångsarbetsinrättningen. Som en parentes kan tilläggas att det fanns även svenskspråkiga kommunister som gick in och ut genom Dragsviks fängelseportar. Ekenäs blev samtidigt ett slags mandomsprov för den härdade revolutionära klasskämpen: den som vistats i fängelset bar på erfarenheter som väckte respekt och högt anseende bland andra kommunister.

Men begreppet ”Ekenäs universitet” syftar framför allt på den självbildning och skolning i revolutionär klasskamp som fångarna sysslade med. Det var naturligtvis inte tillåtet av fängelseledningen. Dessutom blev fängelset en arena för revolutionär klasskamp och motstånd mot det vita Finland. För Finlands kommunistiska parti blev Ekenäs en viktig hörnsten i den revolutionära klasskampen, och en del av partiets verksamhetsapparat.

Trots allt tillbringade många av de finländska kommunisternas och vänstersocialisternas namnstarka politiker en del av sina liv i Ekenäs tvångsarbetsinrättning. Bland annat då FFC:s ordförande, ministern och Finlands Londonambassadör Eero Wuori fick frågan var han fått sin utbildning svarade han: ”vid Ekenäs universitet”.

Skildring av verkligheten

Lindholm och Toivanen lyckas på ett mycket behärskat och balanserat sätt skriva historien om Ekenäs tvångsarbetsinrättning. Författarna går in i källmaterialet med eftertänksamhet och förhåller sig föredömligt källkritiska till sina upptäckter då de diskuterar händelser, minnen och erfarenheter utifrån olika perspektiv och infallsvinklar.

Läsaren guidas in i fångarnas och personalens vardag, skildringen av fängelsets verklighet blir mycket levande. I fängelset fanns det också utrymme för rent allmänmänskliga behov och känslor, till och med romantik mellan enskilda fångar och sjuksystrar. Därtill är boken välillustrerad, om än en del av de fina skämtteckningarna kunde ha förklarats för läsaren.

Historien om Ekenäs tvångsarbetsinrättning ställs i relation till den finländska och internationella politisk-historiska kontexten under 1920-talet. Det skedde en ständig växelverkan mellan fängelset och det omkringliggande samhället, och som författarna visar var Ekenäs tvångsarbetsinrättning en het potatis i den turbulenta inrikespolitiken. Man kan fråga sig om ”Ekenäs universitet” ändå inte blev en akilleshäl för det vita Finland.

Ett intressant resultat av Lindholms och Toivanens forskning är hur viktigt ”Ekenäs universitet” blev för den finländska kommunismen och vänstern; tack vare det politiska fängelset överlevde klasskampen, revolutionslågan hölls vid liv och tankar på försoning kunde med lätthet avfärdas.

Fortsättning följer?

En annan förtjänstfull insats är att författarna följer upp de mera och mindre kända fångar som vistades i Ekenäs och i bokens epilog skriver de om fångarnas livsöden efter frigivningen. För många var livet i det vita Finland omöjligt och man sökte sig över gränsen till Sovjetunionen. En del valde ändå att i rätt tid stiga av det kommunistiska tåget när det under 1930-talet rullade in på den stalinistiska terrorns spår, som för många slutade i ett mycket, mycket värre öde än vad de upplevt i fängelset i Ekenäs.

Bokens berättelse slutar 1930, året då den fascistoida Lapporörelsen kommer att förändra finländsk inrikespolitik. Det som antyds är att tillvaron i Dragsvik förändras efter 1930. Fortsättning lär väl följa i en ny bok om Ekenäs tvångsarbetsinrättning.

Den detaljrika framställningen är ett prov på engagerat och noggrant forskningsarbete. Emellanåt kan man förstås ställa frågan om den minutiöst detaljerade berättelsen orkar hålla läsaren med på färden genom en fängelsetillvaro som man på förhand kan ana var både fysiskt och psykiskt påfrestande för fångarna.

Men det råder inget tvivel om saken, att en blind punkt i Finlands moderna historia nu (äntligen) har blivit skriven. Med största anledning bör boken översättas till finska.

En stor fråga som blir hängande i luften efter genomläsningen av denna bok, är det synbarligen motsägelsefulla att en demokrati kan ha politiska fängelser. Möjligtvis bjuder författarna på en diskussion kring detta i deras nästa bok om vårt lands mest illaberyktade politiska fängelser som en gång fanns i Ekenäs.

Matias Kaihovirta