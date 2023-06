Käärijä gav överraskningskonsert i spårvagn tillsammans med topp-dj

Jere Pöyhönen eller Käärijä uppträdde under onsdag eftermiddag med sin Eurovisionslåt Cha cha cha i en spårvagn tillsammans med den norske topp-dj:n Alan Walker.

Både Käärijä och Walker har delat bilder och klipp från överraskningskonserten. Videorna visar en spårvagn som är fullpackad med fans och på bilderna syns också ett enormt dj-bord som lagts tvärs över spårvagnen tillsammans med gröna och svarta ballonger.

Inne i spårvagnen dansade Käärijä tillsammans med sina fans.

Spårvagnen ses starta från Salutorget invid Havis Amandas springbrunn. På displayen där spårvagnslinjen normalt syns stod Cha cha cha remix by Alan Walker. Konserten ordnades av radiokanalen NRJ som under tisdagen efterlyste Käärijä-fans. Under spårvagnsturen fick fansen höra Alan Walkers nya remix av Cha cha cha, som knep andraplatsen i årets upplaga av Eurovisionen.

Utanför spårvagnen sågs folk ta bilder av konserten.

Enligt NRJ gick evenemanget av stapeln mellan klockan 16.30 och 17.30 på onsdagen. Kanalen skrev också att evenemanget endast var till för personer över 18 år.

Yle skriver att Helsingforsregionens trafik HRT bekräftat att någon beställt en privat spårvagnsåktur via Stadstrafik Ab som äger spårvagnarna.

Det var förra veckan som den världskände dj:n Alan Walker meddelade att han kommer att göra en version av Käärijäs Cha cha cha.