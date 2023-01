Kommentar: Frida Karlssons kollaps var inte så farlig som den såg ut – Finland har två starka medaljfavoriter i VM

Tour de Ski slutade i stor dramatik, när Sveriges Frida Karlsson kollapsade och var medvetslös i en minut efter målgången. Situationen var obehaglig, men inte så farlig som den såg ut.

Det är förstås inte normalt att förlora sitt medvetande efter en idrottsprestation. Men det är inte heller så extraordinärt som en del kommentatorer låtit påskina.

Under en extrem idrottsprestation, som slutbacken i Tour de Ski är pulsen hög, blodtrycket i skyarna och alla blodkärl maximalt utvidgade för att underlätta blodcirkulationen. Då det gäller en 23-årig idrottsutövare kan maxpulsen mycket väl vara 200. Då musklerna plötsligt slutar arbeta, då idrottsutövaren slänger sig över mållinjen, kan det förorsaka ett blodtrycksfall som gör att hjärnan tillfälligt inte får tillräckligt med syre. Vätskebrist ökar risken. Följden är yrsel, illamående och i värsta fall medvetslöshet. Det brukar ofta hjälpa att lyfta upp benen. En del läsare minns kanske hur Matti Heikkinen svimmade efter målgången i 50 km i VM i Falun 2015. Distanslöparen Minna Lamminen svimmade efter slutspurten i halvmaraton i Amsterdam-EM 2016.

Det är inte nödvändigtvis farligt, skadligt eller ens onormalt att svimma efter målgång. Inte för en i övrigt frisk idrottsutövare. Människan är inte en travhäst. Det är i praktiken omöjligt för en frisk person att pressa sig själv så hårt att det blir farligt. Hjärnan har en rad kontrollmekanismer för att se till att det inte händer.

Skidsporten skakades av den norska före detta elitåkaren Ida Eides dödsfall i ett motionslopp för fyra år sedan. Fotbollskretsarna minns dansken Christian Eriksens hjärtstopp i en match mot Finland för ett par år sedan. Det är förståeligt att scenerna av en medvetslös idrottsutövare väcker obehag. Det är också en otäck upplevelse för idrottaren själv.

Det är dock en helt annan sak att förlora medvetandet under en prestation, än att svimma efter målgång efter en hård prestation. Mekanismerna är oftast helt annorlunda. Om en idrottare förlorar medvetandet under en tävling, är det oftast relaterat till hjärtat, och då är det förstås viktigt att kolla upp vad det beror på. Hjärtstopp beror oftast på en medfödd defekt. Rytmstörningar kan vara relaterade till stress, överträning eller en infektion i kroppen.

Det finns inget som tyder på att Frida Karlssons situation är på något sätt oroväckande. Hon genomgår säkert regelbundna hälsogranskningar i vilket fall som helst.

Frida Karlsson har gjort sig känd för att oftast inleda hårt. MTV3:s expertkommentator Jari Isometsä undrade om hon aldrig lär sig, då hon ofta tröttnat mot slutet. Karlsson gav sitt skämtsamma svar i en intervju med Expressen : Åk själv idiot.

Det är i ärlighetens namn inte en särskilt djupsinnig analys att hävda att Karlsson inleder för hårt. Det lönar sig för var och en att lägga upp en taktik som passar sina egna egenskaper. För mig själv har det passat bäst att inleda hårt, i triathlon eller i individuellt tempo i cykling, och sedan försöka hålla farten så hög som möjligt. Det har varit svårare att öka tempot mot slutet, om jag inlett lugnare.

Frida Karlsson har många gånger sagt att hon trivs bäst med att inleda hårt. Skidåkning är i vilket fall som helst mer som en serie av intervaller med hög intensitet än en jämn prestation med jämn intensitet. Tunga uppförsbackar följs av utförsbackar som ger tid att återhämta sig.

Karlsson visade senare en hel del kyla, exempelvis i jaktstarten i Oberstdorf då hon lät Krista Pärmäkoski göra grovjobbet. Det har spekulerats om hon trots allt tagit till sig av Isometsäs kommentar. Det låter igen som en förenklad teori. Karlsson är en professionell skidåkare, hon har bland annat vunnit tre VM-silver, och hon har förhoppningsvis yrkeskunniga tränare omkring sig som kan hjälpa henne med att lägga upp taktik.

Kerttu Niskanen steg till tvåa efter ett kanonlopp i Val di Fiemme. Hon var bara 33,2 sekunder bakom Frida Karlsson i sammandraget. I slutbacken var Niskanen 1 minut och 3,8 sekunder snabbare än Karlsson.

Niskanen hade två blytunga dagar under Tour de Ski. I 10 km individuellt med klassisk stil i värmeböljan i Oberstdorf hade hon dåligt fäste, vilket var en stor orsak till att hon tappade hela 40,7 sekunder till Karlsson. Under en normal dag hade Niskanen åtminstone hållit ungefär Krista Pärmäkoskis takt, men Niskanen var 24,1 sekunder bakom Pärmäkoski. Vallningsmissen innebar också att Niskanen inte hade en bra startposition i 20 km jaktstart med fristil följande dag. Niskanen tappade ytterligare 1 minut 10 sekunder till Karlsson. Under två dagar tappade Niskanen alltså 1.50,7.

Pärmäkoski tvingades avbryta inför lördagens 15 km klassiska masstart på grund av magsjuka. I det skedet låg hon trea totalt, 1 minut 5 sekunder bakom Karlsson. Innan hon avbröt hade Pärmäkoski endast en katastrofal dag under Tour de Ski, den klassiska jaktstarten i Val Müstair då hon hade dåligt glid och tappade hela 1 minut och 12,8 sekunder till Kerttu Niskanen. Tidsavståndet upp till Frida Karlsson ökade med 47,6 sekunder. Det var inte så mycket dålig vallning som att Pärmäkoski valde fel skidpar. Utan den bommen hade Pärmäkoski varit 17,4 sekunder bakom Karlsson inför de två sista etapperna i Val di Fiemme. I slutbacken hade hon under en normal dag haft ungefär samma fart som Niskanen, som alltså distanserade Karlsson med över en minut. Pärmäkoski skulle alltså i vilket fall som helst ha kunnat peta Karlsson till tvåa totalt, om hon hade varit frisk.

Utan vallningsmissarna hade Finland varit mycket nära en dubbelseger i sammandraget i Tour de Ski. Det är förstås lätt att spekulera i efterhand. Frida Karlsson var långt ifrån sin normala nivå i slutbacken i Val di Fiemme. Norges Anne Kjersti Kalvå tvingades åka hem redan inför den avslutande helgen i Val di Fiemme, då hon testats positivt för covid-19. Men det visar närmast att Frida Karlsson inte alls var den enda favoriten, även om svenska medier har väldigt lite koll på finländska skidåkare.

Karlsson och Ebba Andersson, som inte deltog i Tour de Ski, är helt klart medaljfavoriter på alla distanssträckor i VM i Planica. Samtidigt bekräftade Tour de Ski att Finlands utsikter också är goda, fastän Iivo Niskanens form är ett frågetecken i det här skedet. Pärmäkoski är en klar medaljfavorit i skiathlon, 10 km fristil och 30 km klassiskt. Hon har varit nära prispallen tidigare i vinter, men under de två tävlingarna i Oberstdorf under Tour de Ski var hon strålande.

Kerttu Niskanen är en solklar favorit i 30 km klassiskt. Hon har redan en seger i världscupen i 15 km klassiskt i vinter. I den klassiska jaktstarten i Val Müstair hade Niskanen den snabbaste tiden.

Niskanen är också absolut en medaljkandidat i skiathlon i VM, fast hon inte övertygat i något av fristilsloppen i vinter, vilket en del kommentatorer påpekat. Men Niskanen har inte heller haft många tillfällen: jaktstarten i Ruka, där damerna skidade i en kö på en 2 km lång bana, det individuella loppet i Lillehammer, som hade en mycket lätt banprofil, den nämnda jaktstarten i Oberstdorf under Tour de Ski samt det individuella loppet i Davos, där Niskanen var nia.

Det går förstås inte att lova en säker medalj. Virusinfektioner kan ställa till det. I synnerhet i klassisk stil kan rätt val av valla och skidor vara skillnaden mellan guld och tionde plats.

Herrarnas Tour de Ski blev aningen urvattnad för Finlands del, då Iivo Niskanen tvingades avbryta. Niskanen var långt ifrån sin vanliga form efter en längre tävlingspaus på grund av covid-19. Det återstår att se om det var ett misstag att överhuvudtaget resa till Centraleuropa, men det är fortfarande över en månad till VM.

Johannes Høsflot Klæbo ledde som väntat Norge till en trippelseger i sammandraget, fast slutbacken erbjöd en del dramatik. Det var i praktiken igen sprintloppen som avgjorde totalsegern. Klæbo var till slut 59,5 sekunder före Simen Hegstad Krüger och 1.21,3 före Hans Christer Holund i sammandraget. Klæbo vann två minuter tack vare två segrar i de två sprintloppen i Tour de Ski. Krüger fick 8 bonussekunder i den andra sprinten, medan Holund inte hade en enda. I slutbacken distanserade Krüger och Holund Klæbo med drygt 40 sekunder, men det räckte inte. De fyra distansloppen gav endast små tidsskillnader. Konservativa skidvänner kanske hellre skulle se att Tour de Ski avgörs på ett annat sätt, men sprintloppen är en väsentlig del av dagens skidåkning.