Älskade romaner, Dracula och Mumin – de finlandssvenska teatrarna bjuder på en diger premiärbukett i höst

Svenska Teatern

Själarnas ö 10.9.

Om mörker, om ljus, om att vara medmänniska, en föreställning baserad på Johanna Holmströms roman. Berättelsen utspelar sig på mentalsjukhuset på Själö dit kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och diagnoser skickas – men som få av dem någonsin lämnar. Regi och textbearbetning av Mikaela Hasán.

Lars Norén: Solitaire, Finlandspremiär på Svenska Teatern 14.9.

En grupp människor, oklart hur många, står instängda och sammanpressade inom en rektangel, mitt på scenen. Finlandspremiär på en av Lars Noréns sista pjäser, en samproduktion med Dramaten och Jupither Josephsson Theatre Company. Niklas Åkerfelt från Svenska Teatern medverkar.

Evigt ung 22.9.

En musikalisk komedi med dråplig och fräck humor, där vi möter sex gamla svenskisskådisar som blickar tillbaka på livet. Regissör är Adde Malmberg.

På besök hos småkrypen 7.10.

En interaktiv teaterstund tillsammans med familjens yngsta. Den icke-verbala föreställningen spelas för alla Helsingforsbarn födda 2021 som är Kulturens fadderbarn.

Aja baja Alfons Åberg 18.11

Berättelserna om Alfons Åberg, en helt vanlig pojke som bor med sin pappa i en förort, firar i år 50-årsjubileum. Regissör är David Sandqvist, på scenen Patrick Henriksén, Markus Riuttu och Robert Kock, som även står för nyarrangemangen av Georg Riedels musik.

Britt-Marie var här (gästspel) 1.12.

En hyllning till livet, en varm komedi med Marianne Mörck i alla roller, baserad på Fredrik Backmans bok med samma namn.

Tre lite äldre systrar, gästspel på Svenska Teatern 2.12.

Olga, Masja och Irina från Tjechovs Tre systrar är tillbaka i en nyskriven och fristående pjäs, en vacker och vemodig komedi i regi av Sissela Kyle. Samproduktion med Riksteatern.

Innan avfärd 14.12.

Ett suggestivt drama om åldrande, sorg och livslång kärlek, skriven av Florian Zeller och nära besläktad med hans succépjäs Pappan. Pjäsen spelas för första gången på svenska och regisseras av Ulrika Bengts. I huvudrollerna Asko Sarkola och Ylva Ekblad.

DuvTeatern

Näkterbaren 26.11.

I en liten stad vid havet, någonstans i Svenskfinland ligger Näkterbaren, en ganska vanlig karaokebar. En del kommer hit för att jobba, andra för att skåla och vråla, någon för att drömma. DuvTeaterns första komedi regisseras av Christoffer Strandberg.

Två duetter: Vardag, med Carl Knif och Pia Renes. Premiär på DuvTeatern 26.11.

Vardag med Carl Knif och Pia Renes betraktar vardagen ur Pias perspektiv, medan Sense of Hope med Emil Nordman och Eero Vesterinen tar avstamp i Emils egna upplevelser av ensamhet och utanförskap.

Esbo stadsteater

Presidenterna 4.11.

I Werner Schwabs pjäs, höstens enda i Esbo som spelas på svenska, samlas tre pensionerade städerskor. Individens kroppsliga funktioner och kroppens verklighet jämförs med hennes ideologi och värderingar. Carl Knif regisserar, på scenen Jonna Nyman, Åsa Wallenius och Linda Zilliacus.

Presidenterna, premiär på Esbo stadsteater 4.11.

Klockriketeatern

Dalen. På jorden 21.9.



Rökt skogsmat, musik och poesi på Konstfabriken i Borgå. Regi och koncept av Dan Henriksson, för kulinariskt kommando står vildmatskocken Jyrki Tsutsunen. Pjäsens tema är det planetära nödläge vi befinner oss i, att stanna upp, se sig omkring och finna hopp.

Lilla Teatern

Min fantastiska väninna 15.9.

April De Angelis pjäs bygger på Elena Ferrantes romaner om Lenú och Lila, och deras starka men stormiga relation. Livet skiljer dem åt, men de är för alltid del av varandras blodomlopp. Regissör är Riikka Oksanen.

Min fantastiska väninna, premiär på Lilla Teatern 15.9. På bilden Cecilia Paul och Pia Andersson.

Kris och katastrof i Mumindalen 1.10.

Mumin för vuxna? Eller barn? Eller både och? En nydramatiserad musikteaterföreställning som utgår från den mörkare och vuxnare världen i Tove Janssons tecknade serier. Heini Maaranens dockteaterestetik möter Jakob Höglunds regi och koreografi.

Teaterhuset Universum

Teater Venus Maskworks: The Re-Invention of Self – Antifascistic bodybuilding 24.9.



Föreställningen som dyker in i kroppens visdom är inspirerad av sociologen och psykiatern Wilhelm Reichs kroppsteorier.

Det bedrägliga ljuset, premiär i Teaterhuset Universum 4.11.

Sirius Teatern & Liisa Pentti +Co: Det bedrägliga ljuset – och glömskans epidemi 4.11

Experimentell dansteater, som både projicerar det förflutna och skapar nytt baserat på det. Verket utgår från en bok av professorn i konsthistoria Jonathan Crary och två klassiska koreografier av Pina Bausch.

Teater Taimine

Knockout 21.9.

En nyskriven pjäs av Paul Olin om ungdomar som har svårt att ta steget ut i ett komplext, krävande samhälle, om dem som riskerar att marginaliseras och bli utanför. I rollerna Oskar Silén och Mikael Strömberg. Spelas i skolor, för åk 7–9 och gymnasiet.

Unga Teatern

Den 35 Maj 30.9.

En hyllning till fantasin, en modern klassiker från 1931 av den tyske författaren och teaterkritikern Erich Kästner. Nydramatisering av Annina Enckell, regi av cirkuskonstnären Jenni Kallo. Främst för barn i åldern 6–12 år.

Viirus

Tusenlugn (gästspel) 1.9.

Ett scendrama av poeten Heidi von Wright, en underfundig blandning av skenbart banalt samtal och poetisk tragikomik. Gästspel av Kompani Nord, regi Arn-Henrik Blomqvist.

Marginalen-festival 15.-16.9.

Festival för alternativ scenkonst och musik, mötesplats för konstnärer från free jazz-band till unga dansare.

Gud skapade människan och jag skapade kuken, gästspel på Viirus 17.9.

Gud skapade människan och jag skapade kuken (gästspel) 17.9.

En monologföreställning om transpionjären Michael Dillon, skriven och skapad av Mille Bostedt från Sverige, som också står på scenen. Hens egna erfarenheter av att vara trans idag för en dialog med Dillons erfarenheter från sekelskiftet.

Versailles, premiär på Viirus 21.10.

Versailles 21.10.

Versailles leker fritt med historiska källor. En teaterfantasi om det gudomliga och profana, inspirerad av solkungens hov. 1700-talselitens värderingar och upplevelser kolliderar med vår samtid i Jussi Sorjanens och Sinna Virtanens samregi.

Isolations-TV (gästspel) 25.10.

Två programledare för ett morgonsoffaprogram på en lokal TV-kanal har lyckats fly in i en beredskapsstudio långt under marken. En humoristisk och dystopisk teaterföreställning av Andrea Björkholm och Nils Granberg, i samarbete med Svärmen.

Gräns/Hermes (gästspel) 10.11.

Psykopompen Hermes på en resa vars mål är att att bryta sigillen. Rasmus Slätis (Nya rampen) synar personlig förlust, kulturella markörer och andning och ande genom idéhistoriska strömningar och samtida trender.

Luokkakuvia, vedos V (Klassfoton, råkopia V, gästspel) 29.11.

Om de klassupplevelser medlemmarna i arbetsgruppen har haft i det finländska samhället, facilitering och koncept står Elsa Heikkilä och Laura Lehtinen. På finska.

Åbo Svenska Teater

Mitt och Ditt och Mitt 3.9.

En barn- och familjepjäs om att våga stå upp för sej själv. Av rikssvenska dramatikern Anders Duus, på scenen Åsa Wallenius och Anja Bargum. Också på turné.

Dracula, premiär på Åbo Svenska Teater 15.9. I huvudrollen Riko Eklundh.

Dracula 15.9.

En nervkittlande musikteaterföreställning med glimten i ögat och blod i mungipan, nytolkning av den gotiska skräckklassikern. Text och regi Susanna Airaksinen, i huvudrollen Riko Eklundh.

Pinello! 24.9.

Riko Eklundh är tillbaka i Nils Henrik Pinellos legendariska gestalt, och väver ihop teaterhusets historia och dess spöken med Finlands historia.

Nåt att göra 1.10.

En ny helkvällsföreställning med standupkomikern Anders Helenius, en skrattfest som tar avstamp i hans personliga erfarenheter. Också på turné.

En julsaga 12.11.

Charles Dickens klassiker med julidyll och julspöken, en saga nästan lika gammal som teaterhuset i Åbo. Förändring är möjlig, åtminstone till jul. Tove Appelgren regisserar.

Dessutom ett digert gästspelsprogram med teater, opera och konserter.

Wasa Teater

Bockarna Bruse på badhuset 3.9.

Våga vara modig. Sagan om Bockarna Bruse på badhuset får lekfullt nytt liv med skådespelaren Carola Sarén eller teaterpedagogen Sarah Bergkulla. Också på turné.

Heiman, premiär på Wasa Teater 17.9. På bilden Mats Holmqvist, Susanne Marins, Erik Kiviniemi och Lina Ekblad.

Heiman 17.9.

Teaterchefen Ann-Luise Bertells rosade roman var från början tänkt att bli pjäs, och nu blir den det, i både manus och regi av Bertell själv. Heiman ser på Finlands historia genom en familjs ögon. Musiken skapas av Charlotta Kerbs.

Glänta 29.9.

I gränslandet mellan konstupplevelse och lärande: förarbete, föreställning och efterarbete kring ekologi, hållbarhet och framtid, för gymnasie- och yrkesinstitutsåldern. Pjäsen är skriven av britten Chris Cooper.

Visor i vintertid 2.11.

Turnerande konsert med sånger och texter om vinter, jul och vår värld. Kapellmästaren Ralf Nyqvist ackompanjerar Markus Lytts och Maria Udd.

Man får väl ställa upp 12.11.

En fars som hyllar eldsjälarna i föreningslivet. Pjäsen är skriven av Adde Malmberg, som också regisserar den klassiska farskarusellen.