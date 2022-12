Konsertrecension: Elliot’s Crazy Compass bjöd på en slående och mångsidig konsert

Rock Elliot’s Crazy Compass Kuudes Linja 7.12.

Under tiden som funksoulbandet Eternal Erection tar paus pejlar Elliot’s Crazy Compass in rock -och popstilar från olika håll. Samma perfekta stilkänsla som i Eternal Erection känns också i Elliot’s Crazy Compass musik.

Sam Huber (sång, klaviatur), Joakim Guthwert (gitarr), Pontus Gylling (bas, synt) och Hemu Häsänen (trummor) har under Eternal Erection-åren med start 1994, sammansvetsats till ett tajt lag som nu i Elliot’s Crazy Compass styr från soul och funk ut mot mer oförutsägbara farleder.

Skivutgivningskonserten inleddes med det färska andra albumets In This Worlds dramatiska låt Friend Of My Enemy. Då brann verkligen startskottet av för en kompakt låtkavalkad med allt det mångsidiga som Elliot’s Crazy Compass står för. Låtens dundrande subbastoner, ettriga gitarrspel, lätt manipulerade sångsound och hårda beat profilerar gruppens extrema sida som är kall och dystopisk, men samtidigt också oemotståndligt tilldragande.

Den väl upplagda repertoaren, som utöver nya skivans låtar också innehöll plock från fjolårets debutalbum Bubbles, framhävde tydligt bandets behov av att få ge utlopp för de influenser som från första början influerat till att man själv börjat musicera.

Och som då influenserna gett upphov till personliga alster och inte bara till kopior av förebilders verk låter till exempel Prince-dragen i Shoot The Messenger just rätt.

Talking Heads positivt neurotiska ryckighet smälter också naturligt in i bandprofilen, liksom också slängar som för tankarna till David Bowies avskedsfas. Frank Zappas att göra som man själv vill-ideologi omfattas även av bandet.

Allvarligt och lekfullt

I bandets kompositioner som ofta fokuserar på känslor och tankar kring dagens världsläge är tonfallet givetvis allvarligt men även behovet att få flippa ut och ha det roligt ges också utrymme. Därför rent av sprudlade setet av lekfull iver under låtar som Stacey Wow Wow och Jumpsuit.

Spelningen mjukades även upp med lite smekande soulstämningar som oundvikligt gav upphov till minnesbilder av Sam Hubers alter ego, den förföriska frontfiguren Rick Lover i Eternal Erection.

Till skillnad från Eternal Erections scenshow med glittrande stjärna i förgrunden fascinerar Elliot’s Crazy Compass som ett mycket kollektivt band. Då står på scen fyra fullkomligt i stunden försjunkna musiker som har fullt upp med spelandet och sjungandet samt med att producera fantasifulla effekter och en del snärtiga gitarrsolon för att peppra upp sin granna låtflora.

Scenens ljussättning och intressanta bildprojiceringar bör också noteras som en lyckad och väsentlig del av spelningen.