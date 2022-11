Dagens snackisar i VM- dag två

Dagens match

England-Iran. 16.00.

England spelade VM-semifinal 2018 och EM-final 2021 men efter det har trenden vänt neråt. Var står sig England i konkurrensen denna gång? Gareth Southgate har behållit kylan och inte gett sig in i någon offentlig debatt med de skoningslösa engelska krönikörerna och utåt sett verkar landslagstränaren inte särskilt skärrad.