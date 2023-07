VM-feber i Australien tack vare ny dokumentär

Serien heter "Matildas: The World at Our Feet".

– De följde oss inför VM, jag tror att det är sex avsnitt, säger Kyra Cooney-Cross, lagkompis med finländarna Eva Nyström, Adelina Engman och Anna Tamminen i klubblaget Hammarby.

– Jag tycker det visar hur stora "Matildas" (smeknamnet på Australiens damfotbollslandslag) är. Serien visar med- och motgångar på vägen till VM. Den är faktiskt värd att se.

Öppnade upp sig

Den 21-åriga mittfältaren menar att "Matildas" från början inte var helt bekvämt med att öppna upp sig.

– Jag tror inte vi var helt säkra på det, för vi ville inte bli störda. Men sedan visste vi att det skulle vara bra att få ut det, att få alla att känna oss och se hur vi har det.

Australien firar ett mål i en träningslandskamp mot England i april. Arkivbild.

Vet du hur den har tagits emot i Australien?

– Många säger att den är väldigt bra och många grät när de såg den.

En av anledningarna till att folk grät var för att de fick följa Vittsjös Katrina Gorrys resa från graviditet till att komma tillbaka på planen, berättar Cooney-Cross.

"Wow"

När Australien möter Irland i sin VM-premiär på torsdag är det slutsålt på läktarna i Sydney.

80 000 personer förväntas bänka sig på arenan.

– När du ser publiken är det bara: "wow". Men när du väl börjar spela glömmer du det helt och fokuserar bara på att spela matchen, säger Cooney-Cross.

Och trycket i hemlandet är stort.

– Damfotbollen växer så mycket jämfört med hur det var tidigare. Jag tror att alla vill åka till Australien, "Matildas" är en sådan stor hajp i Australien och alla vill se oss spela. Fotbollen växer mycket i Australien också, jag tror det är därför hajpen är så stor.

En dröm

Hammarby-mittfältaren tror att värdnationen, ledda av svenske förbundskaptenen Tony Gustavsson, kan ta sig långt i mästerskapet.

– Självklart är vårt mål att vinna VM, för att inspirera unga kvinnor, nästa generation. Och jag har inga tvivel om att vi kan göra det. Men vi har har också mycket press, det ska bli spännande att se hur det går.

Vad talar för att ni går hela vägen?

– Vi har en bra bra mix av unga och erfarna spelare. Några av oss spelar sitt första VM, säger Cooney-Cross som själv är VM-debutant.

– Det är allas dröm att spela VM på hemmaplan, framför vänner och familj. Vi ser alla fram emot det, det kommer bli en otrolig upplevelse.

Fakta | Matildas: The World at Our Feet Vad: En serie om Australiens damlandslag i fotboll. Släpptes på Disney+ i april i år. Format: Sex avsnitt på cirka 40 minuter. Handling: Dokumentären följer Australiens landslag, de så kallade "Matildas", från början på 2022 och framåt under förberedelserna inför hemma-VM. Medverkande: Bland andra förbundskaptenen Tony Gustavsson liksom storstjärnor som anfallaren Sam Kerr (Chelsea), försvararen Stephanie Catley (Arsenal) och mittfältaren Alanna Kennedy (Manchester City). Källa: TT