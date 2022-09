Morgonen efter gränsstängningen: 400 meter lång kö vid Vaalimaa gränsstation – hälften har avvisats under natten

Natten mellan torsdag och fredag stängdes gränsen mellan Finland och Ryssland för turister. Åtta timmar efter att de nya reglerna trädde i kraft är stämningen vid den livligaste gränsstationen, Vaalimaa, lugn.

Kön är kring 400 meter lång.

Vid Nuijamaa var läget betydligt lugnare under morgonen med ett tiotal köande bilar. Vid Imatra är kön endast några enstaka bilar lång.

– Det har inte blivit någon stor rusning. Vid Vaalimaa är det en del köer, men det har inte varit fler gränspasseringar än det varit under den senaste tiden, säger Enni Matikainen vid Sydöstra Finlands gränsbevakning till HBL på fredagsmorgonen.

Enligt Matikainen har ungefär hälften av de som kommit till Finlands gräns avvisats på grund av de nya reglerna.

Natten mellan torsdag och fredag stängdes gränsen mellan Finland och Ryssland för turister.

Gränsbevakningens siffror från torsdagen visar också på att det inte uppstod någon rusning vid gränsen under det sista dygnet.

Under torsdagen kom sammanlagt 4604 ryska medborgare till Finland vid Sydöstra Finlands gränsbevakningsområde. Det är i samma storleksklass som under de tidigare dagarna. Samtidigt lämnade också 2791 ryska medborgare Finland via en gränsstation i Sydöstra Finland.

Under torsdagen ansökte 39 personer om tillfälligt skydd, men ingen har ansökt om asyl.