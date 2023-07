Bokrecension: Fantasin ger belarusiska burfåglar vingar

BERÄTTELSER Maksim Znak Zekamerone Översättning: Hanna Sandborgh och Ola Wallin Ersatz 2023

Storverket om fängelse som motiv och metafor i litteraturen är Freiburgprofessorn Monika Fluderniks Metaphors of Confinement. The Prison in Fact, Fiction, and Fantasy från 2019, en tegelsten på över 800 sidor.

Alla har dock inte lyxen att se på fångenskap skönlitterärt utan är tvungna att själva räkna tegel. I Belarus gäller det också politiska fångar som advokaten Maksim Znak (f. 1981), vars tioåriga fängelsedom föranleddes av att han försvarat två presidentkandidater som hade fräckheten att ställa upp i presidentvalet 2020 mot den sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko.